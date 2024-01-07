國防部長奧斯丁元旦住院 拜登3天後才被告知

由於中東及俄烏兩場戰事，國防部長奧斯丁(右)公務繁忙。圖為他在上月6日接待來訪的烏克蘭國防部長。(歐新社)

在隱瞞消息數日後，五角大廈 5日晚間表示，現年70歲的國防部奧斯丁 (Lloyd Austin)1日因「醫療手術後出現併發症」，送往華府郊外的華特里德(Walter Reed)軍醫院住院治療，目前正在康復中。

太晚公布被質疑 奧斯丁坦言「可做得更好」

一位知情人士告訴美國有線電視新聞網(CNN)，拜登總統幾天下來都不知道奧斯丁住院。消息人士稱，國家安全顧問蘇利文在得知奧斯丁已住院後不久，在周四下午通知了拜登。奧斯丁在入院五天後，於周六發表了他的第一份聲明，稱他本可以在通知公眾方面做得「更好」。

奧斯丁未詳細提供他的病情，也未具體說明他為何在元旦住院。據一名國防官員稱，截至周六晚上，他仍留在醫院。奧斯丁並表示他「正在康復」，他承認「媒體對透明度的擔憂」，並在總共七句話的聲明中表示「我承諾做得更好」。但他並沒有因為未能及時通知公眾或媒體而道歉。住院的高級政府和軍事官員通常會在24小時內發表聲明。

五角大廈發言人萊德(Pat Ryder)5日發表聲明表示，「他恢復得很好，預計今天就能恢復履行所有職能」。華盛頓郵報報導，萊德沒有提供更多醫療細節，奧斯丁目前仍在醫院，尚不清楚他何時可出院，也不清楚為何國防部沒有更早透露奧斯丁住院事宜。

副部長代職中 媒體不滿未即時通知

萊德表示，由於奧斯丁正在接受治療，國防部副部長凱瑟琳‧希克斯(Kathleen Hicks)已準備好在需要時行使國防部長職權；本周她「代表奧斯丁做出了一些例行決定」。

目前正值中東局勢緊張加劇之際，拜登政府試圖遏制美國盟友以色列與加薩走廊哈瑪斯武裝分子之間的戰爭；與伊朗有關的武裝組織，則對美國在伊拉克和敘利亞軍事設施以及在該地區活動的船隻發動襲擊。奧斯丁12月底甫結束走訪以色列和中東其他地區為期數天的旅程。

代表報導國防部新聞媒體的五角大廈新聞協會(Pentagon Press Association)對國防部「未能通知公眾和媒體」有關奧斯丁住院消息，表示失望；要求與五角大廈領導人開會討論國防部處理此事的作法。

該新聞協會並致函萊德等官員表示，「公眾有權知道內閣成員何時住院、接受麻醉或因醫療程序而委託職責，即便總統級別亦然。奧斯丁部長作為國家最高國防領袖，在此情況下無權要求隱私。」

萊德表示，在確定何時對外發公告時，五角大廈「須考慮許多因素，包括醫療和個人隱私問題在內」。奧斯丁是在2021年成為美國首位非裔國防部長。

陸戰隊司令、四星上將史密斯(Eric Smith)去年10月底因心臟問題秘密住院治療，當時軍方遲至11月初才發布聲明。