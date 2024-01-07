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紐時：不想又是「川拜對決」年輕人投票意願低 影響拜登連任

記者胡玉立／綜合報導

最新民調顯示，許多年輕選民對其黨內領先者都不滿，2024大選不想再從川普拜登之間二選一；他們或打算支持第三方獨立候選人，或對投票意願缺缺。紐約時報指出，如此現象對拜登連任尤其不利，已構成相當大的威脅。

紐時和錫耶納學院(Siena College)12月民調顯示，年齡層18到29歲選民中，川普支持率領先拜登支持率；這可能顯示拜登及其聯盟的基本盤支持率大幅下降。

但專家表示，年輕選民支持川普或支持第三方候選人，並不是民主黨唯一擔憂；民主黨最需擔心的是：人們對拜登與川普再次對壘的厭惡情緒，會導致投票率下降。

年輕人在2020年的投票人數創歷史新高，對拜登的支持率比川普高逾20個百分點。

哈佛大學甘迺迪學院政治研究所(Institute of Politics at the Harvard Kennedy School)12月發現，和上次大選同一時段的年輕人意願相較，現在的年輕人投票意願變低了；2019年12月表示「一定會」投票的年輕人占57%，但去年12月降到49% 。

該研究所民調主任沃爾普(John Della Volpe)表示，結果顯示年輕選民對「政府解決重大問題能力」缺乏信心，以致於削弱了投票參與度。哈佛大學民調則發現，大多數年輕人在以巴衝突、氣候變遷和槍枝暴力等關鍵議題上，既不信任拜登也不信任川普。

沃爾普指出，民主黨面對年輕選民對當前政治體系的「絕望感受」，需要更用心傳達訊息，強調拜登政府取消學貸、處理環保議題等作法，確為年輕選民帶來正面影響。 他說：「要真正激勵年輕人，就要影響他們的態度，向他們表明系統可以發揮作用，而且已經發揮作用。」

然而，要讓年輕人相信系統正在發揮作用，任務艱鉅。紐時採訪了20多位30歲以下的年輕選民，有些人描述美國當前政治氣候「很可怕」、「令人沮喪」、「狀況不佳」。

拜登 投票 川普

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