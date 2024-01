紐時：不想又是「川拜對決」年輕人投票意願低 影響拜登連任

最新民調顯示,許多年輕選民對其黨內領先者都不滿,2024大選不想再從川普 和拜登 之間二選一;他們或打算支持第三方獨立候選人,或對投票 意願缺缺。紐約時報指出,如此現象對拜登連任尤其不利,已構成相當大的威脅。

紐時和錫耶納學院(Siena College)12月民調顯示,年齡層18到29歲選民中,川普支持率領先拜登支持率;這可能顯示拜登及其聯盟的基本盤支持率大幅下降。

但專家表示,年輕選民支持川普或支持第三方候選人,並不是民主黨唯一擔憂;民主黨最需擔心的是:人們對拜登與川普再次對壘的厭惡情緒,會導致投票率下降。

年輕人在2020年的投票人數創歷史新高,對拜登的支持率比川普高逾20個百分點。

哈佛大學甘迺迪學院政治研究所(Institute of Politics at the Harvard Kennedy School)12月發現,和上次大選同一時段的年輕人意願相較,現在的年輕人投票意願變低了;2019年12月表示「一定會」投票的年輕人占57%,但去年12月降到49% 。

該研究所民調主任沃爾普(John Della Volpe)表示,結果顯示年輕選民對「政府解決重大問題能力」缺乏信心,以致於削弱了投票參與度。哈佛大學民調則發現,大多數年輕人在以巴衝突、氣候變遷和槍枝暴力等關鍵議題上,既不信任拜登也不信任川普。

沃爾普指出,民主黨面對年輕選民對當前政治體系的「絕望感受」,需要更用心傳達訊息,強調拜登政府取消學貸、處理環保議題等作法,確為年輕選民帶來正面影響。 他說:「要真正激勵年輕人,就要影響他們的態度,向他們表明系統可以發揮作用,而且已經發揮作用。」

然而,要讓年輕人相信系統正在發揮作用,任務艱鉅。紐時採訪了20多位30歲以下的年輕選民,有些人描述美國當前政治氣候「很可怕」、「令人沮喪」、「狀況不佳」。