川普首次重批：海理獲拜登金主資金、不夠格選總統

爭取共和黨總統提名的前駐聯合國大使海理(左)聲勢竄升，前總統川普(右)在愛阿華州造勢時對海理展開迄今最猛烈抨擊，稱她遭金主操控。圖為兩人2017年出席聯合國大會。(路透)

前南卡羅來納州州長及前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)在共和黨 初選聲勢後來居上，儼然成為前總統川普 的主要對手。川普5日對昔日內閣成員之一的海理展開迄今最猛烈抨擊，指稱海理獲得拜登金主的資金贊助。

川普5日在愛阿華州蘇郡中心(Sioux Center)舉行的造勢場合發表談話時，批評海理是企業精英與政治權貴的青睞對象。海理過去幾個月裡獲得華爾街、科技界重量級金主贊助，包括矽谷知名的民主黨金主霍夫曼(Reid Hoffman)。

川普對台下數百名群眾說道：「海理競選團隊獲得拜登金主的資金贊助。」川普也形容海理是個「全球主義者」。

他說：「她喜歡全球，我喜歡美國第一。」

川普接著說：「權貴派輸家與背叛者，在共和黨初選遠遠落後我們，不管是稅務、貿易或其他任何事情，都不能聽信這些人。他們是全球主義者，向來如此。」

海理上周在新罕布夏跑選舉行程時失言，被問到南北戰爭發生原因時，回答當中並未提及黑奴，引發輿論爭議。

川普以海理失言事件為例對支持者說：「她根本不夠格。」

愛州共和黨黨團會議15日登場，眼見海理民調節節高升，讓川普也與佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)，一同抨擊海理對邊境的立場以及對愛州的態度。

海理可望在新罕布夏州勝出，川普陣營3日也在新罕州推出第一支針對海理的電視廣告；廣告台詞說道：「海理仍與拜登為伍，反對川普禁止特定國家人士入境，海理的懦弱讓我們身陷危險，川普的強大則保衛我們」。

德桑提斯批評海理計畫「作廢」愛州共和黨選民的意見，她先前告訴新罕州選民有機會扭轉愛州的選舉結果，而川普可望拿下愛州。

德桑提斯接受奧馬哈(Omaha)廣播電台訪問時暗示，海理自知拿不下愛州，「我認為(她)說愛州的選舉結果需要被矯正，是極不尊重愛州選民的說法」。

德桑提斯表示，「我認為她試圖在為她表現不佳找藉口。」