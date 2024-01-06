逼修移民法 共和黨議員揚言讓聯邦政府停擺

邊境政策的爭議可能迫使政府部分關閉；極右派的眾院 共和黨議員威脅，若不照他們的意思修改移民 法，不惜讓聯邦政府停止運作；進入選舉年，移民問題肯定成為熱門話題。

眾院議長強生3日率數十名共和黨眾議員到德州伊戈帕斯(Eagle Pass)邊界視察後，呼籲國會通過移民法修訂法案，大幅限縮申請難民的資格，重新建立一段邊境圍牆，縮小總統以人道考量釋放移民的權力。其中，極右派的議員威脅說，如果不制訂眾院版的移民法，他們就不放行2024年度的其他預算 ，包括援助烏克蘭的經費。

眾院自由黨團召集人古德(Bob Good，維吉尼亞州)對華盛頓郵報說，眾院已經通過的H. R. 2號法案必須成為全院的政策，因為其中每一條文都對邊境安全很重要，「總統和參院多數黨領袖都對邊境安全沒興趣，因此，作為眾院多數黨的我們應該說，『持續讓外人方便入侵邊界的政府，我們就不給它錢』。」

華郵引述海關與邊境保護局的初步統計資料說，去年12月，非法入境人數將近25萬。

華府各界努力想避免部分政府機構關門，邊境危機只會讓問題更加複雜。聯邦政府經費約有20%，包括退休軍人的福利和食品與藥物檢驗所需，本月19日就告用罄，2月2日還有更多政府部門的經費也會枯竭，可是國會還沒通過全年度的預算，或其他短期預算，再不行動，19日就會有部分機構先行關閉，下周復會時，剩下的時間不多。

白宮管理與預算辦公室主任夏藍達‧楊(Shalanda Young)上月29日就隱約感到共和黨極右派會使出這一招，接受基督教科學箴言報訪問時說，能不能避免政府關門，「我不悲觀，但也不敢樂觀。」

議長強生雖然沒正式支持自由黨團的立場，卻不敢小覷它在共和黨內的份量。他說，目前兩大重點是封閉邊境以保障安全，和降低非國防的支出。