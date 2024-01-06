簡化難民申請流程 美將在中美洲4國設安全流動辦公室

為紓解每天湧到美墨邊界的成千上萬無證移民，美國將在中美洲四國設立新的「安全流動辦公室」，就地受理難民申請。(路透)

美國今年秋季將於中美洲四國成立新「安全流動辦公室」，旨在簡化難民申請流程，讓移民 不再付錢給人蛇集團，由美墨邊境非法進入，希望減緩邊界緊張態勢；3000名難民已透過本計畫抵美，另有9000名也獲批准，但相形美墨邊界局勢，僅是戔戔之數。

美聯社5日報導，新的安全流動辦公室將設在哥倫比亞、瓜地馬拉、哥斯大黎加及厄瓜多。受惠的難民例如委國難民蘭諾斯(Alexis Llanos)一家。他在委國受到政治迫害、死亡威脅，只好計畫舉家北逃，穿過哥國與巴拿馬間達連隘口(Darien)，希望最終進入美國，整個旅途危險，可能喪命。

只是一名朋友向蘭諾斯表示，美國計畫實施安全流動辦公室，讓他們先停留下來，有望合法進入美國；在經歷體檢、與聯合國 及美國官員訪談四個月後，他與妻子、七歲大的女兒及三歲大兒子平安抵達佛州。

但蘭諾斯一家這樣的例子，在美墨邊界占比很少，單是在去年12月好幾天每日非法穿越美墨邊界而被逮捕，案件超過1萬宗。在芝加哥、紐約及丹佛這樣的城市，拿不到工作許可的移民，只能睡在警察局門口或機場裡。

難民議題占據2024年總統選舉早期階段攻防；共和黨嚴斥拜登 總統，正考慮是否彈劾國土安全部長梅奧卡斯。

在共和黨施壓下，民主黨的拜登已讓步，回頭採納設限更嚴、大幅減少難民庇護人數等各類措施；共和黨相信這是籌碼，拜登想再金援烏克蘭數百億元，就得讓步。

拜登政府致力掃蕩非法越境同時，也設法放寬合法管道，採取類似安全流動辦公室之類的方案，提供移民其他替代方案，盼望他們留在中美洲，不再首途往北。

那些目前徒步抵達美墨邊界、申請庇護的人要先取得庭審日期，也必須證明自己合法停留。這套系統堵塞嚴重，申請者經常要一等數年才取得庭期，在美未經授權工作，枯坐而動彈不得。

安全流動辦公室這項政策讓符合要求而抵達的人成為難民，得合法居住，在美工作。整套流程只要幾個月，相形下傳統過程要耗時1年。

要落實新計畫，拜登政府正與聯合國難民署、聯合國國際移民組織合作，申請人要上線回答問題，篩檢其資格，接下來聯合國再把案子轉給美國做最後決定。若是遭拒，政府得再以不同、較為臨時的方案來評估申請人。