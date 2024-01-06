拜登選舉年首次演說 狂轟川普「鼓動國會暴亂、是失敗者」

國會暴亂三周年前夕，拜登總統5日在賓州演說，嚴厲批評前總統川普對民主的威脅，試圖把2024年總統大選描繪成一場為美國民主未來之戰。(美聯社)

拜登 總統5日在賓州佛吉谷國家歷史公園(Valley Forge National Historical Park)附近的蒙哥馬利郡社區學院(Montgomery County Community College)發表選舉年的首次競選演說，不但將前總統川普 列為主要對手，更將2024年總統選舉視作為美國民主未來之戰。

拜登選在1月6日國會暴亂三周年的前夕在佛吉谷發表演說，旨在加強抨擊川普對民主威脅的力度。250年前獨立戰爭期間，華盛頓正是在此動員軍隊為民主而戰。

在長達約30分鐘的演說中，拜登至少44次提到川普的名字，詳細講述川普鼓動國會暴亂，是「美國歷史上最嚴重的總統失職行為之一」、「一個失敗者」。

拜登呼籲選民站出來支持民主，指責川普正試圖竊取歷史，就像他試圖竊取選舉一樣；而支持川普的暴民並不是和平抗議，而是一次暴力襲擊；拜登說，「他們是叛亂分子，而不是愛國者」。

拜登又說，隨著時間的推移，說明了政治、恐懼、金錢都介入這次暴亂，導致許多共和黨 人放棄對川普的批評，現在民主黨人、獨立人士、主流共和黨人都必須做出選擇。

拜登的競選顧問表示，這次演講的目的是為競選活動拉開序幕，用三個世紀前及三年前發生的事件，把拜登的連任與美國歷史等聯繫起來，更藉國會暴亂將川普描述為叛亂分子。

拜登最近的言論表明，他的競選團隊己把競選活動的中心論述放在「川普再次擔任總統後，美國民主可能無法在繼續存在」上。

有分析指出，拜登這次演說背離了過去對美國未來的樂觀態度，反而對川普可能在第二個任期採取的政策發出警告，在某些方面或許說明他擔心未能擊敗川普。

在拜登發表演說後，川普接受福斯新聞採訪時，直指拜登的嚴重無能才是對民主的真正威脅；又說他允許數以百萬的人入侵美國，其程度甚至比軍事入侵還要嚴重。