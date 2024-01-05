寒假返校第1天…愛州高中槍擊案1死5傷 17歲槍手自殺亡

寒假後第一個返校日，就不幸發生校園槍擊案，愛阿華州佩里高中學生攜槍槍擊校長及學生，造成一死五傷，槍手隨後也自戕身亡。（路透）

愛阿華州 達拉斯郡德梅因市(Des Moines)西北郊約40哩處的佩里高中(Perry High School)，4日早上發生一起校園槍擊 案，就讀該校的17歲學生巴特勒(Dylan Butler)向多人開槍射擊後自戕身亡；警方稱，有六人在這起槍擊事件中槍，其中一名六年級學生傷重死亡，傷者還包括佩里高中校長馬伯格(Dan Marburger)。

該校剛結束聖誕新年假期，學生在返校上課第一天就發生了這起重大意外。

愛阿華州刑事調查局助理局長莫特維特(Mitch Mortvedt)說，槍擊案發生時間為早上7時47分，當時學校還沒有開始上課，因此當時在校的學生、教職員人數很少，他說，巴特勒在槍擊案之前，於社交媒體TikTok上發布了一張自己的照片，照片中的他似乎站在浴室，腳邊放了一個藍色行李袋，標題寫著「現在我們等著」(now we wait)。

這張照片還配上搖滾樂隊KMFDM的歌曲「流彈」(Stray Bullet)，1999年柯倫拜高中(Columbine High School)大屠殺的槍手哈里斯(Eric Harris)的個人網站上，因曾使用過該首歌曲而聲名狼籍。

莫特維特說，警方在學校發現巴特勒時，他已經自殺，警方還在學校處理了一個簡易爆炸裝置，還發現槍手有一把泵動式霰彈槍及一把小口徑手槍。警方沒有公布任何受害者的姓名。

佩里高中18歲學生卡雷斯(Rachael Kares)向當地媒體德梅因紀事報表示，4日上午7時37分她結束在學校的爵士樂隊練習，她跟她的樂隊成員剛好看了一眼手錶，就聽到四聲槍響，「我們都嚇了一跳，我的樂隊老師趕緊叫我們『快跑』，於是我們就開始跑了。」

卡雷斯說，自己跟其他許多人跑過學校足球場時，聽到有人喊「出去，出去」，在跑的過程中，她又聽到槍聲，但不知道有多少聲。

一位不願透露姓名的執法人員說，槍手已經死亡，該起槍擊案多人受傷，但目前不清楚具體數目，以及傷勢如何，「我們正在努力確認」。他說，警方已經確認槍手身分，但目前不會透露任何其他信息。

愛州「德梅因紀事報」報導，警方稱該校有一名槍手，但相信目前情況已經不再緊張，校園附近幾個街區的街道都已經封鎖，數十名執法人員在現場，一架醫療直升機在上午8時30分左右降落在該所學校。

據指出，兩名槍擊受害者，已經送往愛州首府的Methodist醫療中心救治。

家長們在8時50分左右，開始陸續到學校尋找自己的孩子。

市府發言柯亞(Chris Cohea)說，附近的小學也已經封鎖，所有學生都被要求關上門且留在教室內。

當地警方表示，警局4日上午接到佩里高中發生校園槍擊的舉報。目前該所高中學生均已經疏散到附近的養老院(Perry Lutheran Homes)以及愛阿華州國民兵軍械庫，佩里高中老師基爾莫(Holly Killmer)說，學生們都已經安頓好。

家長謝利(Kevin Shelley)告訴紐約郵報，他15歲的兒子當時在學校走廊裡，背部、手臂遭子彈擦傷，隨後他躲進了教室。平時唯一名垃圾車司機的謝利說，他一聽到學校出事，立即趕到學校，「這是我一生中最害怕的一次」。

學生家長喬利夫(Erica Jolliff)說，她的女兒就讀佩里高中九年級，她在早上7時45分被疏散到校外，但她還在找就讀初中六年級的兒子，「我只想知道兒子否平安。」

佩里校董會成員蘭德格雷貝(Travis Landgrebe)有一個讀六年級的兒子，他說自己「不能證實也不能否認」任何報導，但稱正在「為所有相關人員祈禱」。

佩里高中隸屬的學區 共有1785位學生。該學區已經宣布取消4日、5日的課程。