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阿拉巴馬州擬開全美先例執行「氮氣死刑」 聯合國反對

記者顏伶如／綜合報導
阿拉巴馬州首開全美先例，擬於1月25日以氮氣(nitrogen gas)處決死刑犯史密斯。(美聯社)
阿拉巴馬州首開全美先例，擬於1月25日以氮氣(nitrogen gas)處決死刑犯史密斯。(美聯社)

阿拉巴馬州首開全美先例，擬於1月底以氮氣(nitrogen gas)處決死刑犯史密斯(Kenneth Eugene Smith)，但聯合國人權理事會(United Nations Human Rights Council)專家反對，準備出手禁止。

58歲的史密斯排定伏法日期為1月25日。史密斯謀殺阿州傑弗遜郡(Jefferson County)婦人伊莉莎白‧桑尼特(Elizabeth Sennett)，1988年遭陪審團定罪，處以終身監禁，不過後來法官推翻陪審團裁決，改判死刑。2022年11月17日，阿州為史密斯執行注射死刑，但行刑官花了四小時仍無法找到適合靜脈注射的部位，程序因此作罷。

阿州最高法院2023年11月裁定，允許州政府以氮氣處決史密斯。

福斯新聞網報導，聯合國專家指出，並無證據顯示氮氣行刑不會導致囚犯承受痛苦，在缺乏尊嚴的情況下結束生命。

聯合國專家雖未提出氮氣缺氧(nitrogen hypoxia)可能導致死囚受到折磨的證據，但強調氮氣死刑恐將觸犯禁止虐待的聯合國憲章及美國參與簽署的其他聯合國公約。

聯合國專家提巴爾-畢恩茲(Morris Tidball-Binz)、愛德華斯(Alice Jill Edwards)、莫弗康(Tlaeng Mofokeng)、沙特爾瑟魏特(Margaret Satterthwaite)指出，對於美國持續執行死刑感到失望。

阿州行刑安全規範考量氮氣死刑可能對在場人士存有潛在健康風險，行刑現場不准宗教人士到場，除非事先簽署免責切結書(waiver)。

為死刑犯提供輔導的牧師胡德(Jeffrey Hood)則針對阿州要求宗教人士簽署免責切結書提告，指控如此手段違反保障死囚伏法之前有權接受宗教輔導的最高法院判例。

聯合國 阿拉巴馬州

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