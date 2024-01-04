伊朗威脅報復 國務院再度保護前國務卿龐培歐

伊朗局勢緊張，拜登政府下令加強保護前國務卿龐培歐的入身安全。(美聯社)

伊朗 革命衛隊「聖城旅」已故指揮官蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)遇襲死亡四周年紀念儀式時，墓地附近3日發生爆炸，造成逾百人死亡，伊朗政府雖沒指明襲擊者是誰，但警告會作出報復之後，美國國務院 再度為前國務卿龐培歐 及其一名高層幕僚提供保護。

美國是於2020年1月3日，出動無人機在巴格達將蘇雷曼尼擊殺，自此伊朗即指責時任國務卿龐培歐及其前高級助理、川普政府的伊朗特使胡克(Brian Hook)要為刺殺負責及威脅兩人性命。

國務院為此每月斥資200萬元，每天24小時保護龐培歐及胡克。還在蘇雷曼尼遇襲紀念儀式發生爆炸前，國務院上月底通知國會，伊朗針對龐培歐及胡克的威脅仍然「嚴重且可信」，因此必須繼續保證兩人安全。

這個由主管管理事務的副國務卿韋瑪(Richard Verma)所簽署的通知，註明日期是在12月19日，直到12月22日才轉交給國會。這也標誌著自兩人卸任以來，國務院第13次向龐培歐、第16次向胡克提供保護。

之所以會出現這種差異，是因為龐培歐身為前國務卿，自動享有離任後，國務院外交官安全局(Bureau of Diplomatic Security)提供180天的安全保護；但保護屆期後，現任國務卿布林肯多次以60天為期，延長給龐培歐的人身保護。

布林肯此舉是「因為前國務卿受雇於國務院期間履行職責，以致來自外國、或外國所轄機構的威脅確實且認真。」至於胡克獲保護則屬特殊情況。

有關保護費用，根據美聯社曾報導， 2022年每月已耗費納稅人200萬元，對於最新延長保護決定，費用自然不止此數。

國務院給國會的通知，沒有具體指出伊朗是威脅兩人安全的來源，不過伊朗長期以來對兩人制定及執行對伊朗政策，感到極其憤怒，包括將革命衛隊指定為「外國恐怖組織」及實施制裁，繼而策畫擊殺蘇雷曼尼事件。