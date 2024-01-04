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炸死哈瑪斯二把手 以色列「豪賭」人質交換談判

記者張聲肇／綜合報導
巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」政治局副主席艾魯里2日在黎巴嫩被炸死。圖為被炸現場旁的毀損汽車。(美聯社)
巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」政治局副主席艾魯里2日在黎巴嫩被炸死。圖為被炸現場旁的毀損汽車。(美聯社)

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」政治局副主席艾魯里(Saleh al-Arouri)2日被炸死，降低了去年10月7日被哈瑪斯擄為人質獲釋的希望，以色列報紙Yediot Ahronoth專欄作者巴尼亞(Nachum Barnea)認為，哈馬斯會不會因此中斷人質交換的談判，對以色列而言，是場豪賭。

紐約時報報導，巴尼亞說，「說多暗殺幾位哈瑪斯高層，會讓哈瑪斯最高領導人辛瓦爾(Yahya Sinwar)軟化立場，這是我們編來安慰自己的故事。」巴尼爾認為，殺死哈馬斯的二號頭目，可能會「延宕，甚至擊沉」釋放人質的談判。

以色列總理內唐亞胡在刺殺行動正在進行的同時，會見人質家屬的代表，安慰他們說，政府仍在設法營救他們的親人，「此刻就在和對方接觸。接觸的管道沒被切斷。」

人質家屬卻擔心哈馬斯會以謀殺人質來報復以色列的殂殺行為。裴瑞(Lior Peri)的79歲老父就是被從 Kibbutz Nir Oz擄走的人質。他說，艾魯里之死「當然無助於釋放人質。我不知道誰在主導此事，誰下令殂殺，這些人絕對沒有思考會對人質造成什麼後果。」

連前總理歐梅特(Ehud Olmert)也質疑狙殺艾魯里的意義。

歐梅特說，「他一向是負責西岸地區的人，真有那麼重要嗎？總要讓大家有質疑的空間：殺他有那麼急迫的必要嗎？一定要現在就殺？比其他任何事情都重要？」

很多以色列人認為，哈馬斯的高層就算躲到貝魯特還是照樣被殺，這對以色列來說不僅有必要，在摧毀哈瑪斯的過程中，也是「無可避免」的一步。

紐時報導指出，艾魯里是哈瑪斯的重要決策者，也是哈瑪斯和伊朗贊助人之間的聯絡人，剷除掉這麼一個「大患」似乎不無道理，但是哈瑪斯不是沒有類似損失過，事後卻總能重新站起來，因此對以色列仍構成風險，也難怪巴尼亞稱之為豪賭。

哈瑪斯 以色列 伊朗

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