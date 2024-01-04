哈瑪斯副領導遇襲亡 以色列重轟加薩 真主黨稱不能沉默

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」政治局副主席艾魯里2日在黎巴嫩被以軍炸死。圖為巴勒斯坦宣傳機構公布2018年8月抵達埃及開羅出席會議。(美聯社)

以哈開戰將滿3個月，戰火甚至延燒至鄰國黎巴嫩，在傳出哈瑪斯 二號人物艾魯里(Saleh al-Arouri)被炸身亡後，以色列 3日加大力道轟炸加薩 走廊，並告誡加薩北部一處難民營的平民撤離。

路透報導，以色列未證實也未否認2日以無人機襲擊黎巴嫩首都貝魯特，殺害艾魯里。但以色列國防軍發言人哈加里(Daniel Hagari)表示，以軍處於高度戒備狀態，已為所有情況做好準備。

艾魯里遇剌身亡才剛發生，伊朗國營媒體3日報導，已故伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼(Qasem Soleimani)的遇害四周年紀念儀式上發生連環爆炸案，波及在場悼念者，死傷多人。蘇雷曼尼是在四年前遭美國無人機狙殺。

連續重大事件，各界普遍認為是以色列所為，中東情勢非常緊張。

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯開戰將近3個月，艾魯里遭殺害顯示這場戰爭有正向區域各地擴大的趨勢，以色列占領下的約旦河西岸、以黎邊境的黎巴嫩真主黨(Hezbollah)勢力，甚至紅海航運路線都被捲入。

艾魯里生前居住貝魯特，他是以色列針對哈瑪斯去年10月7日大規模突襲展開反擊以來，首位遭暗殺的哈瑪斯最高的政治高層。

以色列長期指控艾魯里在背後策畫攻擊以國平民的行動。不過一名哈瑪斯官員則說，艾魯里也是卡達與埃及居中斡旋有關戰爭結局及釋放以色列人質「協商的核心人物」。

黎巴嫩什葉派民兵組織真主黨領袖納斯拉勒(Sayyed Hassan Nasrallah)3日在貝魯特發表演說指，以色列殺害艾魯里一事，「我們不能對此重大、危險罪行保持沉默」。他先前已警告以色列不要在黎國領土進行暗殺行動，矢言將會有「劇烈反應」。