伊朗遊行遭炸彈攻擊釀百死 中東緊張再升高

伊朗3日在舉行紀念被炸死的前指揮官蘇雷曼尼時發生大爆炸，造成上百人死亡，再度引發國際緊張。（路透）

伊朗 官員表示，兩枚爆炸裝置被放在袋子裡，等紀念前指揮官蘇雷曼尼(Qassim Suleimani)的遊行人群經過時引爆，炸死至少103人，另211人受傷，是伊朗1979年伊斯蘭革命以來，最慘重攻擊事件，目前尚無團體宣布為此事件負責，但伊朗境內騷動、以哈戰爭持續惡化，令外界十分不安，擔憂中東緊張局勢升級。

在紀念前指揮官活動下手

2020年遭炸死的伊朗前指揮官蘇雷曼尼。（路透）

紐約時報3日報導，這兩枚炸彈放置於克爾曼城(Kerman)外通往墓區的道路上，等紀念蘇雷曼尼的龐大人群經過時， 20分鐘內相繼爆炸。蘇雷曼尼在伊朗強硬派政府支持下，建立中東地區各路挺伊朗的民兵組織，後來遭美國以無人機炸死。

因為沒有團體出面承認是他們幹的，這起攻擊事件3日在伊朗境內引發指責、混亂及揣測。許多伊朗人對國家高層早已希望幻滅，因此對當局未能適當保護安全，讓紀念蘇雷曼尼逝世四周年、數千人參加的活動遭遇慘重攻擊，十分憤怒。

政府官員聲稱，這次攻擊一定是伊朗兩大敵國的以色列 與美國所為；但國際情報專家表示，這次攻擊滿是恐怖團體所為的跡象，不像以色列人的做法。

兩枚放在路旁炸彈 遙控引爆

伊朗民眾追悼遭炸死的前指揮官蘇雷曼尼，沒想到墓園現場再發生大爆炸，讓以色列及美國與中東的緊張關係，急劇升高。 （路透）

伊朗官員表示，兩枚放在路旁的炸彈，顯然是由遙控引爆。貼上社媒且經核實的視頻指出，爆炸的濃煙由墓地西南方升起，人們尖叫奔逃；平民用擔架、救護車送走傷者；可以聽到受傷流血的人高喊「真主幫幫我們，大家都死了」。

伊朗境內及整個中東地區焦慮升高，又碰到這次攻擊。長年來，遜尼派恐怖組織如伊斯蘭國(Islamic State)在中東攻擊民間目標，由伊拉克、黎巴嫩到阿富汗莫不如此，但在伊朗，過去20年只發生幾次，屈指可數。

伊朗撐腰的巴人激進好戰組織哈瑪斯 (Hamas)去年10月7日帶頭攻擊以色列，殺死約1200人，導致以國入侵加薩，把當地民間基礎設施夷為平地；當地衛生官員表示，已有逾2萬人喪生，絕大多數是婦孺。

另兩支伊朗撐腰民兵黎巴嫩真主黨(Hezbollah)、葉門青年運動(Houthis)已開闢多條戰線，對付以色列，破壞國際航運，升高區域戰爭的威脅。截至目前伊朗尚未直接參戰。

去年12月下旬，以色列刺殺一名專為真主黨及敘利亞民兵購買武器的伊朗革命衛隊司令官。在2日，一名與伊朗及真主黨都密切關係的哈瑪斯高官在貝魯特被殺。