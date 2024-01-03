日航撞機／飛機燒成火球 379人奇蹟全脫困 機組人員獲讚

這張取自影片的截圖，日航客機的大火已完全失控。（美聯社）

日本 航空公司班機2日與海上保安廳飛機在東京羽田機場相撞，發生爆炸與大火，專家表示，民航機上包括乘客及機組員379人全部脫困，要拜機組人員疏散得當所賜；至於海保廳的飛機，僅39歲機長宮本元氣(Genki Miyamoto)逃生成功，但身受灼傷，傷勢頗重，另五名機組人員不幸喪生。

紐約時報 報導，橙色火團於日航編號516班機機外冒起後，空服員高聲喊叫，敦促乘客疏散，專業得當又運氣好，使367名乘客及12名機組員全部脫困成功。

足證訓練投入甚多

英國克蘭菲爾德大學(Cranfield University)運輸系統學教授拜斯魏特(Graham Braithwaite)表示，疏散非常成功，足證日航訓練機組人員投入甚多；日航機組員著重安全，直到乘客脫險後才最後離開，由表面看來，他們的工作表現極為優異。

日航聲明表示，疏散過程中，機上廣播系統並未發生作用，機組人員於是改用擴音器下達疏散指示。

影片畫面顯示，大火由客機外竄起，機上人員似乎逃生無望；班機最後靜止時，機鼻已經剝離。英國格林威治大學(University of Greenwich)教授兼消防安全組長蓋利亞(Ed Galea)表示，疏散如此成功真是「神奇」。

蓋利亞表示，由畫面可知，乘客被疏散到機前方的兩個逃生口及機後方的一個，有些乘客基本上是由「小山一般的濃煙」裡爬出來；一名機組員站在機後揮舞燈光指示棒，敦促乘客們往逃生出口前進。

日航客機在機上379名乘員全部逃離後燒成一團大火，但人員全部生還，外界推測機組員當下處置得宜，也堪稱奇蹟。（美聯社）

事故起因尚不清楚

日本國土交通大臣齋藤鐵夫表示，這次意外事故的發生原因尚不清楚，運輸安全委員會等機構都在努力調查判定。

日航表示，編號516班機由下午4時15分由北海道新千歲機場起飛，本預定5時35分降落於羽田機場，但實際降落時間為5時47分。海岸警衛隊官員表示，海保機約4時45分已在滑行到跑道，比起發生撞機要早一小時。

海保機當時正準備飛往日本西部，協助石川地震 救災。

日航表示，由訪談機艙操作人員得知，正、副機師「確認並重述塔台的降落許可」，再著手降落，但事故原因仍在調查，公司與官方合作之中。