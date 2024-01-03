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日航完美疏散 38年前520死空難換來「用血寫的」安全規則

日航撞機／「捨棄行李」是全數獲救重要關鍵

編譯俞仲慈／綜合2日電
日航客機在羽田機場與海保廳的飛機擦撞後，在跑道上燒成一團大火。（美聯社）
日航客機在羽田機場與海保廳的飛機擦撞後，在跑道上燒成一團大火。（美聯社）

日本航空(Japan Airlines airline，JAL)一架空中巴士(Airbus)A350型客機在當地時間2日晚上，於東京羽田(Haneda)機場降落時，和海上保安廳飛機相撞引發大火；意外後日航機上379人全數逃生，被視為奇蹟，專家認為，當時乘客放棄手提行李，正是全員獲救的重要關鍵。

根據路透報導，當局公布的影片顯示，當時日航516班機的乘客在緊急逃生時，不但井然有序，而且每個人手上都沒有拿著手提行李，對此，國際民用航空組織(ICAO)前資深主任克里默(Steve Creamer)盛讚表示：「機組人員讓所有乘客都下了飛機，真是太了不起，充分展現機組人員和機上乘客的紀律。」

多年來，飛安機構一直警告，若在疏散期間，拿著隨身行李逃生可能會危及性命，以1985年英國航空旅遊(British Airtours)一架波音737客機在曼徹斯特(Manchester)機場起火，釀成55死的意外為例，事後調查發現，因為機艙門延遲打開且緊急逃生口受阻，導致機上乘客吸入過量濃煙，造成大量死亡。

另外，2000年美國一項飛安研究顯示，平均每11天就會發生一起客機緊急疏散事件，雖然多半因涉及火災才會登上新聞版面，但航空業者已針對機艙門和緊急照明進行安全改善。

然而隨著旅客攜帶登機的隨身行李數量增加，對飛安形成新挑戰，因此空難調查人員建議航空業者應採取強制規定，要求乘客在緊急逃生時不得攜帶隨身行李，不過未獲重視。

2018年英國皇家航空學會(Royal Aeronautical Society)建議航空公司一旦客機緊急迫降，即自動鎖住機艙上方行李廂，並提醒乘客一項逃生重點：「不攜帶隨身行李，絕對有助於保命。」

2016年，杜拜(Dubai)機場一架阿聯酋航空(Emirates)客機機艙冒出濃煙，機上乘客有人打開座位上方行李廂，想要拿取隨身行李，導致走道堵塞，乘客陷入恐慌，所幸機組人員應變得宜，成功疏散全部300名乘客並受到外界讚揚。

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