與日航擦撞海保機曾躲過311…仍難逃此劫

日本海上保安廳2日提供出事的MA722飛機檔案照片。該機種為固定翼，由龐巴迪公司製造，據日本網友指出，出事的飛機曾在2011年的311大地震中大難不死，但仍難逃此劫。（歐新社）

據日本 媒體報導，2日與日航相撞導致5死一重傷的海上保安廳這架MA722飛機，曾在2011年躲過日本311大地震 ，無奈這次準備執行運送物資到新潟救援能登地震災區的任務之前，竟遭遇如此浩劫。

綜合日媒及社群上的消息，311大地震發生時，這架海保廳飛機「JA772A水凪號 （みずなぎ）」剛好停在仙台機場，碰上強震引發的大海嘯，後來修復繼續使用，沒想到這次會在救援地震災區之前出事，令人唏噓。

海上保安廳指出，這架MA722固定翼機「JA772A水凪號」被安排運送物資，前往1日發生規模7.6地震的石川縣能登半島，原預定2日下午在羽田機場起飛，飛往新潟縣的航空基地，不料卻在羽田機場與準備降落的日航客機相撞，導致2架飛機起火燃燒。

媒體引述「日本行銷最前線」的日本網友指出，這架「JA772A水凪號」曾在2011年311東日本大地震時，停在重災區的仙台機場檢修，當時機場因地震受損嚴重，但這架飛機卻是在海嘯破壞下唯一倖存的飛機，奇蹟般地沒有受到損傷，被認為是一架相當神奇的飛機，沒想到最終仍是難逃一劫。

這起事故，海保機上的六名乘員除了機長身受重傷生還，機上其餘五人都已罹難。但日航機上379人，則奇蹟式的全部成功逃離，部份乘員受傷。