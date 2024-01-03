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日航完美疏散 38年前520死空難換來「用血寫的」安全規則

羽田撞機 日航379人全數脫困 保安廳飛機5死

記者雷光涵、編譯高詣軒、潘勛／綜合報導
日航客機在機上乘員全數逃離後，燒成一團大火。（路透）
日航客機在機上乘員全數逃離後，燒成一團大火。（路透）

日本航空(Japan Airline)編號516客機2日從日本北海道新千歲機場飛抵東京羽田機場，降落時與一架日本海上保安廳飛機相撞，兩架飛機隨後陷入火海。民航機上379名乘員皆平安逃生，但準備運送物資到能登半島強震災區的海保廳飛機只有機長重傷生還，五名組員喪生。

日本首相岸田文雄已指示盡速調明原因，據日方初步調查，日航客機依塔台指示下降時，海保廳的飛機已進入跑道。有日本的前機長認為，疑似塔台指揮有誤，調查重點在為何有兩架飛機同時在跑道上。

日航A350客機2日在東京羽田機場降落時與海上保安廳的飛機擦撞，客機著火後仍在跑...
日航A350客機2日在東京羽田機場降落時與海上保安廳的飛機擦撞，客機著火後仍在跑道上滑行直到靜止，機上379人全數由緊急滑梯逃生，逃生時仍可見機身大火。（圖╱翻攝自X平台/saaanchhhiiiimu）

降落追撞 日航至少17傷

這架日航班機機型是空巴A350，當地時間2日下午5時47分（美東時間2日上午3時47分）降落時，撞上海保廳飛機，立刻有火舌竄出，日航班機在燃燒的狀態下前進。客機停下來後，後方仍有黑煙冒出，機艙內也起火。

消防廳出動上百輛消防車前往灌救兩架起火的飛機。在消防隊滅火過程中，日航班機乘員從後方逃生滑梯陸續離開。機上有367名乘客含八個嬰兒，加上12名機組員，全部平安脫困，堪稱奇蹟。日本放送協會(ＮＨＫ)報導，日航至少有17人受傷，其中五人送醫，傷勢程度不明。

海保機原本載物資賑災

與日航客機相撞的海上保安廳飛機編號「JA772A水凪號」，是MA722固定翼機型...
與日航客機相撞的海上保安廳飛機編號「JA772A水凪號」，是MA722固定翼機型。(取自X平台/FL360aero)

海上保安廳表示，海保廳的飛機是隸屬羽田機場基地的JA772A固定翼飛機，機上載有六人，機長宮本元氣成功逃生但嚴重燒傷，另外五人全數身亡。這架飛機準備運送物資前往能登半島地震災區，預定朝新潟方向飛行。

受這起事故影響，羽田機場一度關閉所有跑道，當地時間2日晚間已重新開放三個跑道，但發生事故的Ｃ跑道仍封閉。

日本國土交通省航空局表示，事故原因正由運輸安全委員會等主管機關調查中，塔台管制人員與兩機之間的對話等，仍在確認。

地面指揮系統出錯？待查

日本消防人員在日航客機的殘骸中採集證物。這也是空巴A350的首次重大事故。（美聯...
日本消防人員在日航客機的殘骸中採集證物。這也是空巴A350的首次重大事故。（美聯社）

日本產經新聞報導，日航前機長山田不二昭檢視事故影像後表示，一般來說跑道上若有飛機，其他飛機不能降落，目前無法排除是地面指揮管制系統出錯的可能性。朝日電視台引述日航前機長塚原利夫表示，這起「追撞事故」，原因可能是塔台在海保廳飛機起飛前，就對日航班機發出降落許可。

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，這是空中巴士A350的第一起重大事故，這型飛機主要採用碳纖維等先進材料製造。專家表示，儘管發生火災，飛機似乎仍能暫時經受火勢，為人員提供逃生時間，加上機組員訓練得宜，讓日航班機乘員得以全數逃生。

日本 岸田文雄 地震

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