日本強震一度發大海嘯警報 住宅倒塌引發火災 至少30死

日本石川縣能登地方1日下午4時10分左右發生芮氏規模7.6強震，輪島市路面出現裂痕。（美聯社）

日本 石川縣1日下午約4時10分，發生震度7、規模7.6的極淺地震 ，震央位於該縣輪島市東北偏東約30公里，深度約16公里。據NHK及共同社報導，該縣及其鄰近的富山、新潟、福井和岐阜等五縣，陸續接獲有人受傷，警方和地方官員在倒塌建築廢墟找到遺體，至截稿時最新消息指，至少已有30人罹難。日本氣象廳向能登地區一度發布了大海嘯警報，輪島港觀測到高1.2公尺以上的海嘯，富山和新潟兩縣也觀測到海嘯。

能登1885年來最大地震

這起強震後，氣象廳對石川縣、山形縣、新潟縣、富山縣、福井縣、北陸與兵庫縣北部發布海嘯警報，警告民眾趕往高處等安全場所避難。

該廳並正式將其命名為「令和六年(2024年)能登半島地震」，也是能登地方自1885年有紀錄以來的最大地震。

據各地政府通報，石川縣輪島市鮮魚店聚集的「輪島早市」附近，多棟住宅倒塌並引發火災。多個地區消防部門接到通報稱建築倒塌，也有人員被困其中。該縣羽咋市及志賀町總計7人、富山15人、福井5人、新潟2人受傷。自衛隊已出動千名兵力趕往救災。

155餘震 一次規模6以上

氣象廳說，已發生155次餘震，其中包括一次規模6以上的地震。南韓及俄羅斯 當局也發布海嘯警報，分別示警江原道與庫頁島、遠東的普里莫斯克與哈巴羅夫斯克邊疆區居民撤往高處。

新幹線停駛 24航班停飛

交通方面，北陸上越新幹線在震後一度停駛，能登機場及小松機場、新潟機場和庄內機場，日航與全日空的日本國內線共24航班停飛。

未傳海嘯衝入震區核電廠

日本原子力規制委員會表示，尚未傳出強震引發的海嘯衝入震區內核電廠，新潟、石川、福井各縣的原子能設施也未出現異常。由於能登等地仍持續發生餘震，石川縣内約有3.2萬户停電。