「道路像豆腐裂開」正值日人元旦假期 返鄉過新年震撼

日本石川縣能登地區1日接連地震，最大規模達7.6，該縣金澤市一處神社鳥居在震後受損倒塌。 (美聯社)

就在日本 各地民眾歡度2024年新年假期的時候，石川縣能登地方當天下午發生最大震度7地震 ，讓不少正好返鄉過節的民眾度過一個緊張的新年元旦。

「朝日新聞」記者實地觀察，發現通往七尾市的國道249號道路隆起、路面凹凸不平，地面出現深深的裂縫，裂縫沿著道路中央線一路延伸，長度至少50公尺，隆起高度至少30公分，許多汽車受困。

49歲醫師島啟介回七尾市的岳父母家過節，行駛在國道時碰上地震。他表示，當時車身劇烈晃動，「突然10公尺前方的道路就像豆腐一樣裂開了，就像是電影裡的場景」。

他的車上載有妻子、三歲孩子和岳母，他把車子停在路邊，獨自走路30分鐘去購買食物，途中看到許多倒塌的建築物。便利商店已經斷電，商品散落一地，沿途的警察局裡擠滿避難民眾。

日本1日發生強震，圖為東京新宿車站受震災影響導致車次誤點。(新華社)

日本產經新聞報導，52歲上班族森山達也住在東京都，這次因為過年返回新潟縣柏崎市老家，卻正好碰到大地震。森山說，大概下午4時過後，在電視上看到能登地方發生地震時，心想「不得了了」，結果大約15分鐘過後他所在的地區也開始劇烈搖晃。

柏崎市當天下午4時36分被觀測到40公分海嘯，森山說，因為擔心自家會不會被海嘯沖毀，所以跟家人一同找尋高地避難。正好附近一處博物館 相關人士擔心當地民眾無處避難，所以緊急開放館內空間，一度有超過100居民前往避難。

去年底返回石川縣金澤市老家過節的40多歲男性居民說，在跟家人團聚時突然遇到地震，「我從來沒有經歷過這種搖晃程度(的地震)」。他說，雖然家中只有發生玻璃破裂等輕微災情，但金澤市親戚家裡的櫃子被震倒，「如果有人在櫃子旁，不知會發生何事，有點擔心災情」。

另一名男性居民正在石川縣加賀市老家過節，「地震搖晃到站不起來，餐具等都被震落，甚至連牆壁都出現裂縫，雖然瓦斯爐上的鍋子也掉到地上，還好沒有受傷」。