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洛杉磯外海4.1地震 整個南加有感 無傷亡傳出

編譯尤寶琪／綜合1日電

洛杉磯外海元旦早上8時27分發生規模4.1地震，整個南加州都感受到了輕微的震動，目前並沒有傳出有人員傷亡或災損。

根據地震探測器和民眾在美國地質調查所(U.S. Geological Survey)「Did you feel it?」網站上的留言，洛杉磯郡(Los Angeles County)和橙郡(Orange County)的沿岸居民1日都有感。

根據衡量人們感受度的修訂麥卡利震度(Modified Mercalli Intensity scale)，1日的微震震度為「室內可感受到輕微震動，並輕微晃動車輛」；修訂麥卡利震度是用來量化地震對某一特定地點所受到影響的單位，根據地震時地面建築物受破壞的程度、地形地貌改變、人的感覺等宏觀現象，共分1到10級數。

此次地震震央位在聖彼渚(San Pedro)西南方約十哩、蘭喬帕洛斯維第斯鎮(Rancho Palos Verdes)東南方11哩、長堤(Long Beach)市中心西南方16哩處。地震學者瓊斯(Lucy Jones)在社群媒體上寫道，這次元旦地震「沒靠近任何已知斷層」，且「規模太小，不足以造成海嘯」，並指出加州地震「與日本完全無關」。

根據近三年的數據，大洛杉磯地區每年平均約發生五次規模4.0至5.0的地震。

日本西部石川縣能登地區在元旦下午4時10分發生規模7.6強震；距離這次元旦地震最近的富山市(Toyama)和金澤市(Kanazawa)，分別距離震央50哩和70哩遠；根據美國地質調查所，這兩座城市根據修訂麥卡利震度，感受到強烈震動，並會造成輕微但駭人的損傷，但比靠近震央並可能導致品質較差建築物嚴重損毀的郊區農村地區輕微。

地震 洛杉磯 加州

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