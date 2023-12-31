董軍接中國防長 有助美中風險管理？

圖為中央軍委主席習近平等領導同志同晉陞上將軍銜的軍官合影。後排左二為中國新任國防部長董軍。（新華社）

中國全國人大常委會29日任命解放軍 前海軍司令員董軍為新任國防部長，是北京首次任命海軍將領當防長。

有專家認為，董軍背景有助美中軍事風險管理，其出線或許也代表中國建軍思維的某種改變，海軍的作用會更突出，而近年來北京憑藉武力在南海及台海聲索主權，其海軍扮演重要角色；另有專家指稱，中國防長無實權、主溝通，國防政策和軍事管理仍由中央軍委負責，他的背景並非出線主因。

綜合華爾街日報、紐約時報、法新社及路透報導，中國防長要務之一是與美軍溝通，防止美中緊張失控，並確保兩軍機艦在南海及台海遭遇時不會因誤判而擦槍走火。新加坡 南洋理工大學副教授李明江說，董軍熟悉如何管控美中近距離軍事接觸，出任防長有助兩軍風險管理。

中國防長僅是解放軍對外的臉面，主責在媒體前亮相，以及與外國防長和軍事高層溝通，大多處理軍事外交，可謂軍方首席外事聯絡官，而非肩負指揮戰鬥任務的責任，例如出席新加坡年度香格里拉對話，實權不大，是黨、軍及中國國家主席習近平的象徵性代表。在「黨指揮槍」下，由中共掌控中國的軍隊階層，防長並非一個權力很大的職位。

中國新任國防部長董軍。（取材自微信）

華府 智庫大西洋理事會研究員宋文笛表示，中國防長一般身兼三職：即中央軍委委員、國務委員及防長，董軍目前只是防長，故僅算是「輕量級防長」。

美國智庫「亞洲協會」研究員莫里斯研判，由於從未有過非中央軍委成員當防長的先例，故董軍明年3月可望在兩會取代李尚福、進入中央軍委。這將是火速升官。

北京同樣視華府在區域內的軍事活動咄咄逼人，這已使海軍成為中國對抗美國這類活動作為的領頭羊，近十年來董軍歷任督導海軍南海及台海部隊的要職。但新加坡國立大學訪問研究員唐安竹說，儘管未來若爆發衝突，尤其涉及台灣時，共軍各兵種皆將扮演要角，但前述中國防長職位的本質，就顯示董軍的海軍背景並非這次他出線主因。

宋文笛亦提到，董軍雀屏中選可能是針對火箭軍和中央軍委裝備發展部的整肅，仍未結束的跡象之一。