中國放寬美國旅客簽證限制 明起不需提供來回機票、訂房證明

中國放寬美籍旅客旅遊限制，元旦起不再需要提供回程機票、訂房證明及行程表。圖為深圳羅湖口岸的入境旅客。(新華社)

美聯社報導，中國政府將自元旦起，放寬對美國旅客的簽證 限制，減少旅遊簽證所需的申請資料；這是今年稍早中國重新開放邊境以來，為提振旅遊業的最新措施。

中國駐美大使館29日透過官網公告，自2024年1月1日起簡化美國籍旅客入境簽證申請，美國公民 不需要再提供往返機票、飯店預訂證明、行程或訪華邀請函，即可入境中國，並強調簡化入境申請流程的目的是為「進一步方便中美之間人員往來」。

報導指出，此前中國實施了三年嚴厲防疫措施，包括對所有入境人士進行強制隔離，造成全國性經濟衰退。目前北京正致力振興旅遊業，並於今年稍早取消防疫規定，但國際旅客回流速度仍然相當緩慢。

據中國出入境統計，今年上半年出入境中國的外籍旅客僅840萬人次，遠低於疫情 爆發前2019年的9億7700萬人次，為了進一步刺激旅遊業，中國開始祭出一系列簽證放寬政策。

11月時，中國先將過境免簽政策擴及54個國家；接著宣布自12月1日起，試行擴大免簽國家：法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙和馬來西亞公民等六國公民可以免簽入境，停留時間最長15天，為期12個月。

外交部發言人毛寧表示，擴大單方面免簽國家，是為進一步促進中外人員往來，象徵中國「高水準對外開放」，不過外界預估中國吸引外國旅客的努力仍面臨阻礙。

中國自一年前取消疫情管控後，國際航班數量雖然有所增加，但僅恢復2019年六成水準，近期加速增加航班，預計未來四個月，每周會有1萬6680航班，客運量可望恢復到四年前的71%。

另外受美中關係惡化影響，聯邦政府曾於今年夏天，建議國人審慎考慮前往中國旅行，並聲稱「中國政府濫用法律，包括對美國公民與其他國家公民發出出境禁令，而且沒有依循法律落實公平且透明的程序」。