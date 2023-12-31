2024展望╱房貸利率降 買房仍吃力 再難也想買

經濟學者認為，等利率開始下降後，上市的新屋會逐漸增加。(美聯社)

房地產 專家指出，經歷一整年創紀錄的高利率 、高房價後，跡象顯示，房貸利率開始下降，可讓大家繳房貸後荷包寬裕一些，對建商也是好消息，可貸款多蓋些新屋，但房價仍然令人望而卻步，只希望今年別變動太大而已。

CNBC財經頻道報導，去年12月房貸平均利率降到7%以下，為8月來首度；10月曾來到8%的最高峰，把住居成本推到2000年以來的最高程度。

房地美(Freddie Mac)指出，以去年12月下旬為例，30年固定房貸利率降到6.95%，前一周則為7.03%，前年同期則為6.31%，同時，15年期固定息房貸則由6.29%升到6.38%。

房地產專家表示，利息及房貸利率會慢慢下降，除了讓民眾繳完房貸後，可花的錢多一些，對建商要借錢蓋房子也是好事，新屋蓋出來，買方也可見到供應量較多，新掛牌求售的庫存量緩步增加。

「全國房地產商協會」(NAR)副理事長勞茲(Jessica Lautz)表示，利率下降固然是好事，但消費者可能依然覺得提不起勁，買房仍是一大挑戰。

「贊波年度租賃報告」(Zumper Annual Rent Report)指出，2023年購屋開銷比租屋貴52%，為史上最大差距。購屋支出太多，讓很多人延後買房，卡在通膨的人只能待在租屋市場。全國單臥公寓的租金 為1496元，同比去年下降10%。

勞茲認為，很多合居省錢的人，今年可能要搬家，原因在公司老闆要員工回去上班，不然就是人們已準備好搬出來自住。紐約市曼哈頓城中區已瞧見租屋需求量增加。

住居網Zillow資深研究員巴霍德(Nicole Bachaud)表示，單戶住屋租金成長，要比多戶合住公寓大廈的租金來得快，這跟人們買不起房大有關係。只要人們仍因房價而買不起房，就只能租屋。雖說購屋能力接下來12個月可望因利率下降而稍為改善，但是市場相形新冠疫情之前，依然可望而不可及。

只是巴霍德表示，雖說擁有房屋很吃力，但不意味人們不再想買房，美國夢依然是買得起自住屋，目前雖遭壓抑，但不會幻滅，大家只是要花更久才能築夢踏實而已。

勞茲表示，擁有住宅仍是在美國富起來的首選之路，打量一般的住屋擁有人，會發現他們淨值快要到40萬元，但一般租屋族則比10萬多一點；年輕世代仍在想存起首付款，替未來住居做計畫。