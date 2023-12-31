2024展望╱用選票發聲 墮胎權再度大對決

墮胎權很可能成為年底選舉的重要議題。(美聯社)

美國最高法院2022年6月決定取消全國墮胎 權，對保守派來說，是個勝利時刻；歷經長達50年的努力，1973年羅訴韋德案支持全國墮胎權的裁決，總算被推翻了；但這項勝利衍生的問題和結果，也已成為共和黨 難以逃脫的政治責任，也衍生為今年大選核心議題。

在全國墮胎權遭推翻後，迄今已有20多個由共和黨控制的州對墮胎施加新限制，數以千萬計女性接受墮胎手術機會受限。選民因此而生的強烈反對，讓共和黨在2022年的國會期中選舉失去優勢，民主黨得以在維吉尼亞州和肯塔基州選舉中得勝。每次有關生殖權利的全州投票 議題(總共七次)，都為倡導墮胎權人士帶來勝利，總共七次的投票，包括俄亥俄州、堪薩斯州和肯塔基州等保守州在內。

共和黨各總統候選人包括領頭羊川普在內，面對如何闡明自己的墮胎議題立場，陷入掙扎難題；他們既想滿足組以形成關鍵共和黨投票集團的福音派基督徒，也希望滿足搖擺選民在墮胎議題方面的要求。

拜登總統連任競選團隊和民主黨陣營，顯然打算以墮胎權作為今年競選連任白宮大位的核心議題。民主黨籌款動員能力極強的超級政治行動委員會(PAC)Priorities USA執行總監巴特菲爾德(Danielle Butterfield) 表示：「無論是研究調查或是在2023年舉行的選舉，情勢都非常明顯，墮胎權議題是我們的致勝議題。」該組織計畫今年投入7500萬元數位廣告費，主打墮胎權核心議題。

而在最高法院墮胎權裁決持續加深保守派州和自由派州的文化分歧之際，路透/益普索(Reuters/Ipsos poll)去年12月5日至11日進行民調顯示，約七成國人、其中包括約三分之二獨立選民表示，保護他們所在州的墮胎權，是決定他們今年11月投票方向的重要議題。約一半國人表示，他們將支持全國墮胎合法化法律，其中包括近三分之一的共和黨人在內。

不過，距離大選還有11個月，現在就認定墮胎權必然是選民最關心議題，或許言之過早。

立場反川普的共和黨集團共和黨問責計畫(Republican Accountability project)政治總監拉默(Gunner Ramer)表示，其搖擺選民焦點小組顯示經濟擔憂超過其他擔憂。他說：「墮胎議題在2023年很重要，但對於經濟的擔憂，在這個總統周期內持續籠罩，才是最重要的問題。」

美國生命權利委員會(National Right to Life Committee)主席托拜厄斯(Carol Tobias)表示，反墮胎團體必須加強籌款工作，以與那些湧入全州活動的資金相抗衡。她說： 「人們很容易將『2023-24』視為期限既短又窄的窗口；但這場運動已存在50年。我們的確在上個選舉周期輸掉部分戰役，但不代表我們會就此被擊退。」