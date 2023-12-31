2024展望╱經濟向前看 年底大選是最大變數

年底總統大選是今年最大變數。（路透）

時序跨入新年，距離年底大選更近，專家擔心選情升溫會引發社會不安，甚至帶來暴力；而吵了50年的墮胎權，也會成為大選的熱門話題。經濟學界認為，去年躲過衰退，今年經濟走穩走好的機率很大；聯準會 有望調低利率，購屋者的房貸壓力減輕，有利整體房市，不過房價負擔仍重，築夢所需時間會更長。

美國確定2023年躲過衰退，今年經濟看來可能會有諸多轉移，但大多數經濟學者及投資分析師認為，即使今年上半年經濟成長減緩，全年也不會發生衰退，最大的變數便是今年底的選舉，會引發多大的社會不安及暴力。

年底總統大選是今年最大變數。圖為拜登在空軍官校演說。（美聯社）

非營利組織「美國國內新聞」(States Newsroom)表示，經濟學界認為就業 市場今年依然強勁，但不會熱火朝天如去年。失業率低於4%已近兩年，去年11月更降到3.7%。但求才現象去年初就開始降溫，零售業工作機會減少近4萬個。

經濟學界認為今年唯一可能造成經濟愁雲慘霧的是選舉結果。圖為美國前總統川普。（歐新社）

宏觀經濟學者康茲爾(Mike Konczal)認為，雖然招工求才有所走軟，但裁員並不多，所以只要聯準會別做得太過頭而減緩經濟，就業市場前景看來還是不錯。

按估計，勞工 今年仍有組織工會力量。零售、汽車、媒體及貨運業去年工運動作很大，也受新聞矚目；就業市場緊俏，一些產業獲利更高，讓勞工有權要求改善就業條件、高薪，工作契約對較薪勞工更為包容，這股趨勢按理2024年不會改變。

聯準會改變利率政策，住屋市場遭到打壓，很多州住居市場今年得更拚，尋找買得起住宅、租屋的人會持續遭遇挑戰。只是，一些國內住居市場，尤其是陽光帶，住居成本可望穩定下來；房價還是會上升，但比過去速度慢。新冠疫情期間漲太凶，無以為繼，自然要降下來。

經濟學者們認為，今年消費者開支會「繼續推動經濟前行」。康茲爾及穆迪分析首席經濟學者贊迪(Mark Zandi)都認為，消費者開支今年不會有足夠大的變動，而損及經濟，截至目前，就兩人所知所見，都覺得振奮。扣除食物及油價的核心物價去年11月升0.3%，只比10月的0.2%略增，讓去年通膨維持在4%。但兩位學者都不認為這值得擔心。

年輕選民舉起標語牌支持拜登。(美聯社) 川普支持者製作的紀念品。（歐新社）

經濟學界認為今年唯一可能造成經濟愁雲慘霧的是選舉結果。雖然離大選還有11個月，民調數據屆時可能變動很大，但一些民調指出，拜登總統與前總統川普選情難分高下。選舉結果要是太接近，可能挑起政治及社會大動盪，結果便是今年經濟不安。

贊迪表示，感覺起來選舉結果會很接近，此中變數極大，而且沒有任何好處，他只希望傷害、社會不安及暴力別太大，最好別發生，唯一損傷他對今年經濟樂觀的便是這項風險。

贊迪表示，若選舉結果太接近，抗爭不已，恐致社會不安，很快就會大舉影響到股市債市。鑒於目前消費者及企業信心很脆弱，選情太近只怕會顛覆現況，讓消費開支及企業投資停滯，接下來便是經濟衰退。

聯邦預算在新年度是否能達成協議，關係到聯邦政府是否會停止運作。(美聯社)

除了總統選舉結果，經濟學界也擔心政府會關門。雖然今年險險躲過，但國會1月、2月又要碰到最後期限，要戮力通過開支法案，才能不讓政府關門。