漢堡拿鐵照衝… 肯德基等3大餐飲連鎖店 加碼進中國

美國各企業對中國投資觀望之際，食品連鎖店則逆勢成長，KFC在中國開店已達一萬家。(美聯社)

美聯社28日報導，當多數美國企業忌憚「國家安全」紅線，審慎考慮對中國的投資 時，僅漢堡和拿鐵例外，肯德基 、麥當勞和星巴克 等企業反而在中國持續擴張。

美聯社報導，美中關係面臨動盪，高舉保護與安全大旗的時刻，愛迪達、蘋果和三星等國際企業都考慮將製造中心移往友岸。

肯德基第1萬店 本月開張

相對地，美國速食連鎖店仍緊盯這個擁有14億人口的龐大市場。

據報導，肯德基在中國的第1萬家分店本月開張，目標希望在2026年之前，展店觸及半數中國消費者；肯德基中國部門表示，過去五年來新店成長率約22%，計畫未來3年再開1200家分店。

星巴克將在中國再投資2.2億元展店。(美聯社)

星巴克砸2.2億 要建物流

星巴克在美國以外的最大投資就在中國，準備砸下2.2億美元在中國東部建立製造和物流設施。

麥當勞4年計畫 增3500家

麥當勞計畫在中國再開3500家店。(美聯社)

麥當勞指出，全球1.5億的忠實消費者中，有7000萬名來自中國，計畫在未來4年內在中國大陸再開3500家新店；甫重返上海開店的美國連鎖速食店Popeyes Louisiana Kitchen宣布將在未來10年內開1700家分店。

學者：畢竟不是高科技漢堡

供應鏈管理公司Flexport首席經濟學家利維（Phil Levy）告訴美聯社，「畢竟這不是高科技漢堡。」指擴大投資的產業無涉高科技領域。

速食與其他消費品的擴大投資，無法消弭美中高科技禁令帶來的經濟衝擊，北京自1998年以來公布的每季外資投資數據，今年7月到9月出現首次負成長，赤字達118億美元。

中國的經濟表現受到外資轉移、疫情衝擊和房地產拖累，北京將部分責任歸咎到美國頭上，指控美國政府的政治化操作，限制美企在中國的投資，迫使其放棄中國市場也放棄雙贏機會。

中國國家主席習近平上月在舊金山與美國總統拜登舉行面對面峰會後，即參加美國企業代表晚宴，爭取投資意味不言可喻。

拜習會後，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在內的高層官員均重申美並不尋求與中方脫鉤，國安仍是最優先要務的基本立場，並提到美方將持續推動對中出口管制和投資限制。