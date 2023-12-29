美玩具商控侵權 阿里巴巴聲請撤訴遭駁回

Squishmallows玩具公司的「Fifi」在展場上擺姿勢拍照。阿里巴巴網路平台因涉及盜版銷售被告後，聲請撤告遭拒。（美聯社）

紐約曼哈頓 地方法官佛曼(Jesse Furman)27日拒絕受理阿里巴巴(Alibaba)聲請駁回的一宗訴訟案，這起訴訟涉及多個商家在阿里巴巴網路平台銷售盜版的Squishmallows兒童玩具。

路透報導，凱利玩具公司(Kelly Toys)指控阿里巴巴知悉並促成商家侵害其版權和商標。

凱利玩具公司的母公司為Jazwares玩具公司，且是股神巴菲特(Warren Buffett)的波克夏投資 集團(Berkshire Hathaway)持有的公司之一。

凱利玩具表示，先前有六起訴訟制止阿里巴巴假貨銷售，且阿里巴巴漠視其「三振」(three-strike)政策，還授予一些侵權商家「金牌供應商」(Gold Supplier)和「通過驗證」(Verified)的地位。

凱利玩具2022年11月向約90家被控銷售假冒Squishmallows的商家提告，並在兩個月後取得禁售令；2023年3月，凱利玩具將阿里巴巴列為被告。

阿里巴巴聲請撤告時表示，凱利玩具公司未能說明阿里巴巴參與侵權，且藉由嚴格規範賣家來不當轉嫁監管其智慧財產權的責任。

Jazwares於2020年4月收購凱利玩具公司的多數股權，波克夏則於2022年10月收購Jazwares的母公司，即保險公司Alleghany。