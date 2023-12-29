我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李善均出殯眾星相送 長子捧遺照 田慧振哭到崩潰

一次掌握2024年美股5大主題：降息前景、總統大選、科技業成長展望

冷眼集／「五月天」遭施壓親中? 選前訊息紛亂 慎防政治操弄

記者林河名
台灣知名樂團「五月天」傳遭中國施壓，要求在台灣大選前發表親中言論。（圖：相信音樂提供）
台灣知名樂團「五月天」傳遭中國施壓，要求在台灣大選前發表親中言論。（圖：相信音樂提供）

台灣總統大選競爭激烈，路透28日從台北發出的報導，引述匿名消息人士的說法，指中國向台灣搖滾樂團「五月天」施壓，要求在投票前發表親中言論。無獨有偶，美國有線電視新聞網(CNN)也有類似報導。但中國國台辦28日直指路透報導是徹頭徹尾假消息。選前真假訊息紛陳，選民也要慎防被不實訊息操弄。

28日是台灣總統大選第三場總統候選人電視政見會，就在三方交鋒之前，路透報導五月天遭中國施壓，立即引起三組候選人陣營的高度關切。特別是，依過去經驗，中國愈強力打壓、祭出文攻武嚇策略，愈引起台灣人民的反感，結果也證明對綠營有利。

民進黨執政下，路透報導引述台灣匿名安全官員說法，難免讓人聯想是來自執政黨官員的訊息。更重要的是，中國方面究竟有無報導所稱「向五月天施壓」一事？經國台辦28日否認後，路透報導也遭質疑。

中國是否對五月天施壓，後續可以驗證，若為真實，台灣定要抗議；但若無此事，到底是誰透過媒體放話生事，是否意圖影響選情，也該查清。然而，此事若經有心人士散布，仍可能影響台灣民心及投票態度。距投票日愈近，許多訊息愈虛實難分，選民豈可不慎？

投票 民進黨

上一則

美玩具商控侵權 阿里巴巴聲請撤訴遭駁回

下一則

用戶重隱私 社媒貼文愈來愈少 轉向私訊互動

延伸閱讀

北京施壓五月天挺一中 國台辦：徹頭徹尾假消息

北京施壓五月天挺一中 國台辦：徹頭徹尾假消息
中國施壓五月天 CNN：台灣官員指藝人遭空前打壓

中國施壓五月天 CNN：台灣官員指藝人遭空前打壓
國台辦否認五月天遭施壓挺中 稱路透報導是假訊息

國台辦否認五月天遭施壓挺中 稱路透報導是假訊息
五月天傳被逼表態親中 國民黨抗議：中國大陸速釐清

五月天傳被逼表態親中 國民黨抗議：中國大陸速釐清

熱門新聞

房價太高，永久租屋族崛起，這個趨勢正催生社區轉型。(美聯社)

不想買房、不背房貸「永久租屋族」全國崛起

2023-12-24 01:28
特斯拉位於德州的超級工廠，傳出2021年曾發生機器人攻擊工程師的事件，宛如電影情節。（路透）

特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕

2023-12-27 13:36
俄羅斯總統普亭(右)今年3月曾向中國國家主席習近平(左)承諾，將與烏克蘭打至少五年。（美聯社）

普亭向習近平承諾「將與烏打5年」 恐影響習統一計畫

2023-12-27 22:17
趕在國務卿布林肯到墨西哥洽談防堵無證移民之前，成千上萬移民沿著墨西哥公路向美國邊界進發。(美聯社)

最大移民潮來襲…上月湧入24萬無證客 本月更多

2023-12-25 09:28
新冠肺炎的新變異病毒株JN.1，正在美國聖誕假期期間快速傳布。（路透）

新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布

2023-12-24 06:27
紐約時報26日報導，前總統川普若在2024年大選勝出，2025年上台後將擴大進口關稅。（美聯社）

紐時：川普若贏得大選 2025年將擴大中國進口關稅

2023-12-26 11:43

超人氣

更多 >
讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品

讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品
存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你

存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你
新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照
現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己

現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己
南加六旬亞裔女撿可回收物 遭遊民大錘砸死

南加六旬亞裔女撿可回收物 遭遊民大錘砸死