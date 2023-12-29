冷眼集／「五月天」遭施壓親中? 選前訊息紛亂 慎防政治操弄

台灣知名樂團「五月天」傳遭中國施壓，要求在台灣大選前發表親中言論。（圖：相信音樂提供）

台灣總統大選競爭激烈，路透28日從台北發出的報導，引述匿名消息人士的說法，指中國向台灣搖滾樂團「五月天」施壓，要求在投票 前發表親中言論。無獨有偶，美國有線電視新聞網(CNN)也有類似報導。但中國國台辦28日直指路透報導是徹頭徹尾假消息。選前真假訊息紛陳，選民也要慎防被不實訊息操弄。

28日是台灣總統大選第三場總統候選人電視政見會，就在三方交鋒之前，路透報導五月天遭中國施壓，立即引起三組候選人陣營的高度關切。特別是，依過去經驗，中國愈強力打壓、祭出文攻武嚇策略，愈引起台灣人民的反感，結果也證明對綠營有利。

在民進黨 執政下，路透報導引述台灣匿名安全官員說法，難免讓人聯想是來自執政黨官員的訊息。更重要的是，中國方面究竟有無報導所稱「向五月天施壓」一事？經國台辦28日否認後，路透報導也遭質疑。

中國是否對五月天施壓，後續可以驗證，若為真實，台灣定要抗議；但若無此事，到底是誰透過媒體放話生事，是否意圖影響選情，也該查清。然而，此事若經有心人士散布，仍可能影響台灣民心及投票態度。距投票日愈近，許多訊息愈虛實難分，選民豈可不慎？