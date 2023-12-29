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施壓「五月天」親中 影響台灣大選 ? 中方：假消息

本報記者／連線報導
台灣知名樂團「五月天」傳遭中國施壓，要求在台灣大選前發表親中言論。（中新社）
台灣知名樂團「五月天」傳遭中國施壓，要求在台灣大選前發表親中言論。（中新社）

路透28日從台北發出的報導，引述匿名知情人士和一份台灣安全備忘錄指稱，中國向台灣搖滾樂團「五月天」施壓，要求在下個月台灣大選前發表親中言論。有線電視新聞網(CNN)也引述台匿名安全官員說法，稱中國對五月天涉嫌假唱的調查，可能與北京試圖影響台灣大選有關。

路透看到的台灣內部安全文件指稱，中國國家廣播電視總局已要求五月天公開表示，支持「台灣是中國的一部分」的說法，並加入中國的「媒體對台宣傳」。

一名台灣官員表示，北京當局認為透過施壓五月天表態，可以「影響台灣年輕人的選票」。

這份本月稍早的文件，引用了台灣當局收集的北京當局活動情報。兩名正在調查此事的台灣安全官員表示，為了向五月天施壓，北京當局12月宣布對五月天展開調查，此前中國社群媒體指控五月天最近在中國舉行的演唱會中假唱。五月天所屬唱片公司「相信音樂」已否認假唱的指控。

CNN從台北發出的報導指，台灣官員說會決定公開這一事件，因為這是中國第一次以前所未有的規模施壓台灣藝人。但CNN說，無法獨立核實情報評估。

中國國台辦發言人陳斌華28日回應稱，所謂中國有關部門向五月天樂團施壓是「徹頭徹尾的假消息」；指路透引述台灣有關機構的文件，說明民進黨當局在蓄意製造謠言，這是陰險惡毒的政治操弄。

台灣陸委會則指出，有關媒體報導相關情事正查證中，「倘確有其事，中共介入選舉目的昭然若揭，只會引起台灣社會的反感，加深年輕人對中共政權負面印象」。

「相信音樂」臉書與微博，迄28日止，未發文談此事。

由於該報導的真實性待查，台灣藍綠白政黨陣營的回應也都以「如果消息屬實」為前提。

民進黨總統候選人賴清德在臉書引述路透報導表示，距離選戰倒數16天，中國的介入選舉的動作愈來愈大，他呼籲中方當局不要欺負音樂人。

國民黨總統候選人侯友宜競辦發言人王敏旭指出，報導如屬實，將烈譴責此行為。民眾黨總統候選人柯文哲透過臉書也表示，若此事屬實，應強烈譴責。

台灣知名樂團「五月天」傳遭中國施壓，要求在台灣大選前發表親中言論。（圖：相信音樂...
台灣知名樂團「五月天」傳遭中國施壓，要求在台灣大選前發表親中言論。（圖：相信音樂提供）

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