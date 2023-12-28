比亞迪銷量即將超越特斯拉 搶電動車全球第1

中國產的比亞迪電動車。(路透)

彭博新聞社(Bloomberg)26日報導，中國全電動車 大廠比亞迪銷售量即將超越特斯拉 ，成為全球最大電動車廠商，時間點應該在當前這一季，既在電動車市場具象徵意義，也再度凸顯中國於全球汽車產業與日俱增的影響力。

特斯拉的老闆馬斯克 對比亞迪可以與其公司競爭的說法，曾嗤之以鼻。

汽車業依然由更知名的品牌如豐田、福斯及通用等車廠主宰，但中國車廠如比亞迪、上海汽車集團(SAIC Motor Corp.)搶市占率十分激烈。過去幾年，中國蛙跳式超越美國、南韓及德國，目前挑戰日本的全球自用車出口龍頭地位。截至今年10月，由中國出口的360萬輛汽車裡，大約130萬輛為電動車。

汽車業競爭格局已變

比亞迪與特斯拉都有投資的對沖基金「雪牛資本」(Snow Bull Capital)中國營運長布莉姬‧麥卡錫(Bridget McCarthy)表示，汽車產業的競爭局面已改，不再關乎車廠的規模、歷史，而在車廠能創新、車用電腦處理的速度；比亞迪很久以前便著手於此，做得比任何人認為可能的還更快，現在汽車業其他廠商必須迎頭趕上。

電動車王冠拱手讓人，也反映特斯拉老闆馬斯克與比亞迪創辦人王傳福之間競爭力的轉變；馬斯克還在警告，利率如此之高，無法讓足夠的消費者買得起特斯拉電動車，但王傳福穩占先手；比亞迪在中國賣出六款電動車，其價格遠低於特斯拉最便宜入門款Model 3。

2011年馬斯克現身彭博電視台，還取笑比亞迪，稱和特斯拉相比，比亞迪車的數量只算個零頭，但現在馬斯克撰文寫道，近來比亞迪車款極具競爭力。王傳福的比亞迪車橫掃全電動車業，在中國拉大與特斯拉等汽車品牌的銷售差距。

特斯拉Q3僅多3456輛

特斯拉電動車Model 3。(美聯社)

當然，比亞迪要在海外複製在中國的成功經驗要棘手得多，歐洲可能要仿效美國，以高關稅保護成千上萬個汽車製造就業機會。因為華府與北京貿易關係緊張，比亞迪仍打不進美國市場。但是在第三季，特斯拉售出的電動車，只比比亞迪多3456輛。

固然中國政府大舉補貼，對中國電動車海量成長扮演重大角色，但瑞銀投資研究全球研究部中國汽車行業分析師鞏旻相信，更大的因素在補貼而產生的競爭。

鞏旻團隊徹底研究比亞迪的海豹(Seal)後，發現比起傳統汽車大廠，擁有25%的成本優勢，故此認定到2030年底以前，中國車廠可能在全球汽車市占率達到三分之一。

截至目前特斯拉在幾項關鍵指標如營收、獲利及市值都要勝過比亞迪，但不少分析師認為，2024年這些差距會縮小，明年特斯拉的銷售額在1140億元，而比亞迪為1120億元。