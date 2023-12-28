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電動車熱銷全球 中國將告別石油紀元 遭人掐脖子隱患可望舒緩

編譯中心／綜合報導

儘管美歐紛祭出政策遏阻，中國電動車在全球市場的競爭力仍日益增強，且在國內銷售放緩之際轉攻海外市場。媒體指若繼續按趨勢發展，電動車形同正將中國推向告別石油的紀元。

南華早報指出，據市場分析公司Counterpoint的數據顯示，中國各廠牌的純電動車(BEV)在今年第三季出口旺盛，外銷超過13萬輛是2022年同期的四倍。

中國電動車大廠比亞迪(BYD)本季純電動轎車全球市占率從去年同期的13%增至17%，追上特斯拉(Tesla)；Counterpoint預測比亞迪會在今年第四季超越特斯拉，榮登海外最暢銷純電動車廠牌。

●擴大立足歐洲 比亞迪匈牙利設廠

面對因對手快速增長導致激烈削價競爭，愈來愈多中國電動車商轉戰海外，除比亞迪，小鵬汽車(Xpeng)、零跑汽車(Leapmotor)等大廠也紛踏足歐洲；歐洲是僅次中國的全球第二大電動車市場。

紐約時報指出，比亞迪22日宣布將在匈牙利設組裝廠，是比亞迪在歐洲的第一家電動車生產工廠，是中國業者走出亞洲以外雄心的新例證。連同插電式混和動力車，比亞迪去年賣出186萬輛電動車，雖大部分是在國內，但銷售量已超越特斯拉的130萬輛。

今年9月的慕尼黑車展有七家中國車商參展，比亞迪展出一款豪華轎車與一款運動休旅車驚豔全場，顯示中國電動車強勢崛起。

●千里實地體驗 一窺中國電動車發展

據彭博新能源財經(BNEF)的數據，自2017年起中國在國內外賣出1800多萬輛電動車，比美國多四倍，幾乎包辦全球一半的電動車總銷售量。研究人員預測到2026年底前，中國會有超過一半新賣出的轎車是電動車，屆時美國僅約四分之一。

為一窺中國的電動車與相關基礎設施發展，彭博「新能源財經」小組展開一場五天、2000公里的道路體驗，從上海一路西行經安徽、湖北最後到江西南昌，既途經有「中國底特律」之稱的武漢，也穿梭於偏鄉山路。

他們發現，當地加油站不僅有汽、柴油加油機，還會有十幾甚至20個鮮綠色的充電樁和貨櫃屋大小的電池交換站。

中國目前約有250萬間公共充電站，全球遙遙領先，在中國不用擔心找不到地方幫車輛充電。升。

唯一問題是充電在長途旅行時會增加時間成本。將汽車加滿油只需不到五分鐘，但通常需要約50分鐘才能充飽電。彭博統計這趟體驗旅程總計2098公里，期間充電11次，光充電就總共花了5小時52分鐘。好處是充電的燃料成本總共只花68元，加油卻需花超過170元(但能省5小時)。

開電動廂型車從安徽的養鵝場將鵝交到幾百公里外客戶手中的李勇(Li Yong,音譯)說，改用電動車後省下80%的燃料成本，「我現在回不去了(開汽油車)，電動車真是方便又省錢」。

●中國若揮別石油 地緣政治將改觀

俄亥俄州岱頓大學(University of Dayton)研究永續發展的教授布瑞卡(Robert Brecha)說：「若中國未來十年也保持目前的電動車成長率，全球的石油消費就要大大減少了。」

中國是全球最大原油進口國，交通運輸佔近一半的中國整體石油消費，電動車成長意味汽柴油需求將下降，分析圈與產業高層等都預測中國的石油消費會提前達到峰值。國企中國海洋石油公司執行董事周心懷8月時指出，今年達石油消費峰值已是中國業界普遍共識。

中國石油消費一旦步入下行，很可能無人能頂替從而使油價出現結構性下跌，進而產生地緣政治重大轉變；俄、沙等石油大國將受衝擊，北京對運油路線易遭人掐脖子的長年隱患也可望舒緩。

國際能源總署石油市場分析師希利(Ciaran Healy)說：「中國不會再像過去十年般作為石油需求成長的保證，影響範圍將是對全世界的所有人。」

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