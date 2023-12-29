2023回顧／ChatGPT颳旋風 迎來「第一次AI恐慌」

2023年隨著ChatGPT的橫空問世，人工智慧將科技提升到一個新層次，但也讓人類嚴肅面對新威脅。（美聯社）

拜聊天機器人ChatGPT 之賜，人工智慧 (AI )從科幻詞彙在2023年成為熱議的趨勢議題。前Google雲端人工智慧暨機器學習首席科學家、AI專家李飛飛便說今年是個轉捩點，不僅是科技深遠變革、大眾意識覺醒的一年，也帶來各式混亂，人們要弄清楚AI「是什麼、如何使用、有什麼影響，以及所有的好壞及醜陋之處」。

美聯社報導，2022年11月ChatGPT上線後立即吸引大眾目光，紛紛測試它的能耐，至今年1月便突破1億用戶，但也迎來「第一次AI恐慌」。時值校園重開，腦筋動得快的學生們已經靠ChatGPT撰寫論文、作業或作答線上測驗，歐美學校也開始禁用ChatGPT。

ChatGPT輸出的文本看似自然，但未必合於事實，等到該技術應用到影像、音樂、模擬人聲、程式語言等領域時，又爆發第二次AI恐慌，以寫作、繪畫、彈奏或編碼為生的職業感到生計受威脅，引發了好萊塢劇作家和演員的罷工，或是藝術家和作家的法律挑戰。AI生成的深偽(deepfake)影音有的幾可亂真，且染上政治色彩，如前總統川普擁抱佛奇(Anthony Fauci)的照片；如何分辨烏克蘭、加薩戰場捏造影像也變得愈來愈困難。

而AI是否又是個炒作過度的題材？自90年代開始追蹤各項新興技術的研究機構Gartner認為，最新的生成式AI正處於炒作的頂峰。該公司分析師米科(Dave Micko)表示，生成式AI的開發商、供應商高度吹捧其功能和他們能提供的服務，多半是為了與目前的產品線結合，像是搜尋引擎或生產力軟體，但這並不意味著每個人都會順應此道。