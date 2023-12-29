我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

轟動全美的「弒母謀殺案」女兒被關8年獲釋 第1件事想見泰勒絲

世說新聞╱年貨搶先看 這款半價好物華人搶瘋

2023回顧／「糟糕的一年」 政治亂象頻頻搶版面

記者顏伶如／綜合報導
前眾議長麥卡錫先是經過15輪投票才當選，十個月後被罷免，最後無預警的提前辭職。（美聯社）
前眾議長麥卡錫先是經過15輪投票才當選，十個月後被罷免，最後無預警的提前辭職。（美聯社）

2023年國內外動盪四起。國內政治亂象叢生，從年初的議長難產，到年底罷黜議長，政壇惡鬥經年；捲土重來的前總統川普，遭四案起訴91項罪名，對民主帶來空前考驗。經濟上，從好萊塢到汽車工人罷工，加上AI衝擊，職場生態面臨全新的未來。國際上，烏俄戰火未歇，以哈熱戰又起，隨著平民死傷日增，各方要求停火的呼聲四起，代表全球歷經動亂，渴望和平。

如何用一句話總結2023年的美國政治？共和黨民調專家艾瑞斯(Whit Ayres)直言不諱地說：「對於美國政治制度而言，2023年是糟糕的一年。」

華爾街日報分析，2023年戲劇張力最高的政治大戲，其實令人最為憂心。共和黨取得眾院多數席次之後，今年1月卻花了4天時間、歷經15次表決，才終於選出眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)。但麥卡錫只當了10個月的議長，就被黨內同僚提案罷黜。麥卡錫下台後，眾院整整三周群龍無首，議事癱瘓，新任議長選拔過程，共和黨內鬥不斷。

川普累計91項重罪

2023年裡，前總統川普總共遭到4項起訴，累計有91項重罪罪名，但川普在共和黨2024年總統初選裡支持度始終遙遙領先。

共和黨紐約州聯邦眾議員桑托斯(George Santos)遭到電匯詐騙、向聯邦選舉委員會申報假資料、密謀對美國犯罪、身分竊盜等23項聯邦罪名起訴之後，堅持不認錯、不辭職，12月1日成了南北戰爭以來第三名遭到眾院表決通過決定驅逐的國會議員。曾經參加2021年1月6日國會暴動的川普支持者，2023年裡紛紛遭到定罪，入獄服刑。

拜登兒逃稅遭起訴

民主黨這一年來同樣遭遇一連串尷尬時刻。新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)與妻子雙雙遭到收賄罪名起訴。拜登總統次子杭特‧拜登(Hunter Biden)面臨逃漏聯邦稅、非法持槍罪名起訴，與檢方取得認罪協議但後來破局，終究還是被起訴。拜登施政滿意度一路走下坡，民眾對拜登年事已高感到憂心。

以兩黨跡象看來，2024年大選極可能又是拜登與川普對決的局面，但民調顯示高達三分之二美國民眾並不想看到兩人二度交手。

政治制度表現差勁與美國民意嚴重分歧之間的因果關係為何，彷彿成了雞生蛋，蛋生雞的美國當代政治大哉問。

曾於前任共和黨眾院議長貝納(John Boehner)、萊恩(Paul Ryan)任內擔任資深政治顧問的巴克(Brendan Buck)便說：「我們卡在僵局裡，似乎沒人有興趣去改變現狀。」

護墮胎權選民埋單

通膨高漲的嚴重程度是美國人民在目前生活中不曾遭遇的，民主黨原想說服民眾美國經濟基本面依然強勁，但人民卻不買帳。不過，保護墮胎權議題獲得民眾迴響，讓民主黨在2023年幾場選舉斬獲重要戰績。維吉尼亞州選民讓民主黨同時拿下州參議院與州眾議院多數席次，這場選舉成為選民對共和黨籍維州州長楊京(Glenn Youngkin)推動禁止妊娠15周以上墮胎的公投。

共和黨 杭特‧拜登 川普

上一則

2023回顧／從俄烏到以哈…多國爆衝突 二戰結束後最多

下一則

川普遭2州禁止初選 華郵、紐時研判大法官斷案方向

延伸閱讀

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影
各州不同調 密西根州最高法院駁回禁止川普參選案

各州不同調 密西根州最高法院駁回禁止川普參選案
千位選民評任期關鍵字：川普「復仇」、拜登「沒有」

千位選民評任期關鍵字：川普「復仇」、拜登「沒有」
川普若勝選 紐時：將擴大對中關稅 「鷹派大將」或再任要角

川普若勝選 紐時：將擴大對中關稅 「鷹派大將」或再任要角

熱門新聞

房價太高，永久租屋族崛起，這個趨勢正催生社區轉型。(美聯社)

不想買房、不背房貸「永久租屋族」全國崛起

2023-12-24 01:28
特斯拉位於德州的超級工廠，傳出2021年曾發生機器人攻擊工程師的事件，宛如電影情節。（路透）

特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕

2023-12-27 13:36
俄羅斯總統普亭(右)今年3月曾向中國國家主席習近平(左)承諾，將與烏克蘭打至少五年。（美聯社）

普亭向習近平承諾「將與烏打5年」 恐影響習統一計畫

2023-12-27 22:17
趕在國務卿布林肯到墨西哥洽談防堵無證移民之前，成千上萬移民沿著墨西哥公路向美國邊界進發。(美聯社)

最大移民潮來襲…上月湧入24萬無證客 本月更多

2023-12-25 09:28
新冠肺炎的新變異病毒株JN.1，正在美國聖誕假期期間快速傳布。（路透）

新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布

2023-12-24 06:27
紐約時報26日報導，前總統川普若在2024年大選勝出，2025年上台後將擴大進口關稅。（美聯社）

紐時：川普若贏得大選 2025年將擴大中國進口關稅

2023-12-26 11:43

超人氣

更多 >
好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣

好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣
南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命
好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜
權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳
全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠

全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠