2023回顧／「糟糕的一年」 政治亂象頻頻搶版面

前眾議長麥卡錫先是經過15輪投票才當選，十個月後被罷免，最後無預警的提前辭職。（美聯社）

2023年國內外動盪四起。國內政治亂象叢生，從年初的議長難產，到年底罷黜議長，政壇惡鬥經年；捲土重來的前總統川普 ，遭四案起訴91項罪名，對民主帶來空前考驗。經濟上，從好萊塢到汽車工人罷工，加上AI衝擊，職場生態面臨全新的未來。國際上，烏俄戰火未歇，以哈熱戰又起，隨著平民死傷日增，各方要求停火的呼聲四起，代表全球歷經動亂，渴望和平。

如何用一句話總結2023年的美國政治？共和黨 民調專家艾瑞斯(Whit Ayres)直言不諱地說：「對於美國政治制度而言，2023年是糟糕的一年。」

華爾街日報分析，2023年戲劇張力最高的政治大戲，其實令人最為憂心。共和黨取得眾院多數席次之後，今年1月卻花了4天時間、歷經15次表決，才終於選出眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)。但麥卡錫只當了10個月的議長，就被黨內同僚提案罷黜。麥卡錫下台後，眾院整整三周群龍無首，議事癱瘓，新任議長選拔過程，共和黨內鬥不斷。

川普累計91項重罪

2023年裡，前總統川普總共遭到4項起訴，累計有91項重罪罪名，但川普在共和黨2024年總統初選裡支持度始終遙遙領先。

共和黨紐約州聯邦眾議員桑托斯(George Santos)遭到電匯詐騙、向聯邦選舉委員會申報假資料、密謀對美國犯罪、身分竊盜等23項聯邦罪名起訴之後，堅持不認錯、不辭職，12月1日成了南北戰爭以來第三名遭到眾院表決通過決定驅逐的國會議員。曾經參加2021年1月6日國會暴動的川普支持者，2023年裡紛紛遭到定罪，入獄服刑。

拜登兒逃稅遭起訴

民主黨這一年來同樣遭遇一連串尷尬時刻。新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)與妻子雙雙遭到收賄罪名起訴。拜登總統次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)面臨逃漏聯邦稅、非法持槍罪名起訴，與檢方取得認罪協議但後來破局，終究還是被起訴。拜登施政滿意度一路走下坡，民眾對拜登年事已高感到憂心。

以兩黨跡象看來，2024年大選極可能又是拜登與川普對決的局面，但民調顯示高達三分之二美國民眾並不想看到兩人二度交手。

政治制度表現差勁與美國民意嚴重分歧之間的因果關係為何，彷彿成了雞生蛋，蛋生雞的美國當代政治大哉問。

曾於前任共和黨眾院議長貝納(John Boehner)、萊恩(Paul Ryan)任內擔任資深政治顧問的巴克(Brendan Buck)便說：「我們卡在僵局裡，似乎沒人有興趣去改變現狀。」

護墮胎權選民埋單

通膨高漲的嚴重程度是美國人民在目前生活中不曾遭遇的，民主黨原想說服民眾美國經濟基本面依然強勁，但人民卻不買帳。不過，保護墮胎權議題獲得民眾迴響，讓民主黨在2023年幾場選舉斬獲重要戰績。維吉尼亞州選民讓民主黨同時拿下州參議院與州眾議院多數席次，這場選舉成為選民對共和黨籍維州州長楊京(Glenn Youngkin)推動禁止妊娠15周以上墮胎的公投。