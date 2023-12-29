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2023回顧／從俄烏到以哈…多國爆衝突 二戰結束後最多

編譯盧炯燊／綜合報導
哈瑪斯突襲以色列，遭到以國對加薩報復式轟炸，已逾2萬人死亡。（歐新社）
哈瑪斯突襲以色列，遭到以國對加薩報復式轟炸，已逾2萬人死亡。（歐新社）

即將過去的2023年，是二戰結束後衝突爆發最多的一年。在過去的12個月裡，大量武裝衝突爆發、激化甚至持續升級。有些衝突本已中止多年，有部分則是長期醞釀得來，有些是此前間歇性爆發，現在卻都變得活躍起來。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)早在7月時已指出，衝突變得更加複雜、致命且更難解決，對核武從未如此擔憂，人類正在創造自我毀滅的新途徑。

以色列對加薩地區無差別的轟炸。（路透）
以色列對加薩地區無差別的轟炸。（路透）

現仍持續的加薩戰爭，是以色列與巴勒斯坦最慘烈的戰鬥，本因司法改革而陷入困境的以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)，顯然今次戰爭轉移了國內視線。以軍在大規模無差別空襲後，多年來首次進入加薩走廊，在加薩城與哈瑪斯激烈巷戰。衝突已造成近2萬人死亡，加薩人道危機慘不忍睹，但以色列表明不摧毀哈瑪斯誓不休。

這場戰爭也蓋過了持續近兩年的俄烏戰爭，戰爭陷入了持久戰，然而愈拖下去愈對基輔不利。儘管美國為首西方國家仍公開一致支持烏克蘭，但明年美國總統大選，都極可能影響基輔將獲得多少援助，其他西方國家的支持也露出疲態。

哈瑪斯綁架兩百多名人質，部分已釋放。（美聯社）
哈瑪斯綁架兩百多名人質，部分已釋放。（美聯社）

當然俄羅斯也面臨困難，尤其是瓦格納集團首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)之死，更一度讓總統普亭面對最大的挑戰。

另方面，非洲動亂持續，東非大國蘇丹今年4月陷入內戰，政府軍與強悍的快速支援部隊交火，各國紛紛撤僑，戰鬥迄今造成約9000人死亡。

與此同時，非洲的軍事政變浪潮持續。前法國殖民地、主要鈾出口國尼日爾，軍隊7月推翻民選總統。一個月後，加蓬(Gabon) 軍隊也發動政變，推翻長期執政的總統。

中美及南美洲販毒集團肆虐，在墨西哥爭奪地盤及和通往美國的供應路線，宏都拉斯毒品暴力事件激增，一度與毒無緣的哥斯大黎加，也成為運往歐洲的毒品主要轉運點。

緬甸地方武裝與軍政府的軍事衝突，最近數月演變得更大規模，鄰近中國邊境的果敢地區更淪為重災區。

神學士上台兩年後，阿富汗仍面臨伊斯蘭國組織分支的武裝攻擊、北韓核武庫持續成長也不容忽視。

有分析指出，大國往往會因為相互爭奪，從而難以有效應對中等國家、小國甚至非國家組織之間的衝突。即使大國之間避免了戰爭的爆發，但它們的做法卻可能會在其他地方引發爭端，因而戰爭難免。

加薩 以色列 哈瑪斯

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