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李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

社媒鬆弛、AI助深偽 學者憂假新聞衝擊明年大選

記者張聲肇／綜合報導

美聯社報導，被陰謀論蒙蔽的暴民衝撞國會、企圖阻止議員確認拜登總統勝選的暴動即將滿三年，社交媒體和有線電視新聞仍充斥皮箱塞滿選票、半夜丟棄選票、死人投票等說法，社媒自律護欄幾乎坍垮，人工智慧(AI，人工智能)卻日漸助長深偽，專家憂心，假新聞可能比2020年更嚴重衝擊明年的總統大選。

在川普推波助瀾下，到今天仍有不少美國人認為，美國的選舉制度已經不足以信賴，共和黨人仍有57%相信，拜登不是合法選出的總統。這種想法在人工智慧「充分發揮」下，廣泛且深入地讓信者恆信，很可能誤導選民，衝擊選舉。

華盛頓大學AI專家、退休教授艾濟歐尼(Oren Etzioni)說，「我預期錯誤訊息將如海嘯般湧來。我無法證明是否如此，希望有人可以證明我預判錯誤，可是該有的要素都具備了，我十分惶恐。」

他深感惶恐不是沒有道理：2024年的總統選舉將是首次AI技術被用來大舉製造、散播「足以亂真」的假訊息的選舉，「深偽」影像、影片充斥網路的情況，絕對比2020年更嚴重，「各陣營已經開始在競選廣告上試驗其功效了。」

他說，更「邪惡」的假新聞，可在社媒上神不知鬼不覺地散播，在選舉投票日前欺騙選民。艾濟歐尼說，「你可能會看到貌似拜登總統的某候選人被緊急送醫。你可能聽到某候選人講出實際上不是他／她講的話。你可能會看到銀行有人擠兌。你可能看到實際上根本沒有發生的爆炸或暴亂。」

美聯社報導指出，社交媒體的專業護欄，馬斯克接管前推特，把它轉型為X後，原有的核實機制不復存在，政府官員的身分很容易被假冒，公司裡的資訊查核團隊被解散後，用戶自己得擔起查核的責任，原本被取消的陰謀論者和極端分子的帳戶也被恢復。

非營利「自由新聞」組織說，2024年大選還沒開跑，X、Meta(臉書母公司)和YouTube等社交媒體總共廢止了17項防止仇恨和禁止散播錯誤資訊的政策。選務機關深知資訊科技可能危害選舉，紛紛端出對策，包括監視網路假訊息。

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