特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕

特斯拉位於德州的超級工廠，傳出2021年曾發生機器人攻擊工程師的事件，宛如電影情節。（路透）

隨著自動化機器人時代到來，因機器人行為造成工傷事件也在增加中；在人們日益擔憂相關風險之際，媒體掀出特斯拉 (Tesla )德州 超級工廠(Giga Texas factory)在2021年有工程師慘遭機器人血腥攻擊，但特斯拉向監管機構提交的報告，此案只被隱隱提及；捍衛工人權益律師則提出更多例證與數據，質疑特斯拉在加速整合新科技過程中，漏報工傷案件。

特斯拉德州廠：工程師後來沒有請假

每日郵報(Daily Mail)26日率先報導，根據特斯拉向德州特拉維斯郡(Travis county)和聯邦監管機構提交的德州超級工廠2021年度合規報告，這起工傷事件受害者左手留下「開放性傷口」，原因對象是「機器人」。該工程師後來沒有請假。

特斯拉汽車工廠裡大量使用自動化的機器人手臂。（路透）

2021事故 鐵爪插入工程師背和手臂

但兩名目擊者向科技新聞網站The Information講述的卻是更慘烈的故事：他們眼看著組裝機器人，壓住在附近編寫軟體的工程師同事；機器人金屬爪子插入他背部和手臂，另一工人按下緊急「停止」按鈕，脫離鐵爪後的該工程師「從專門用來收集廢鋁的滑道上墜落好幾呎，留下一道血㾗」。

工人團體質疑工傷人數被隱匿低估

根據特斯拉向德州政府提交的報告，驚爆2021年德州廠曾發生機器人攻擊工程師致傷的意外。（美聯社）

代表特斯拉德州超級工廠合約工人的非營利組織「工人防衛計畫」(Workers Defense Project)律師漢娜‧亞歷山大(Hannah Alexander)向每日郵報表示，據她與當地工人對話，她認為工廠受傷人數被低估；「我建議對特斯拉報告持保留態度」。

亞歷山大說：「我們有多名工人受傷，還有一名工人死亡，取得稅收優惠的特斯拉，應準確填寫和提交報告給郡政府，但有些受傷或死亡案件並未出現在報告中。」 其中，2021年9月28日一名簽約建築工人在幫忙建造特斯拉德州超級工廠時，中暑身亡，卻未被特斯拉列入報告內。

德州廠2022年每22人就有近1人工傷

The Information調查，依據特斯拉向美國職業安全與健康管理局 (OSHA) 提交報告，其德州超級工廠事故總數及嚴重到需要休假的事故，都超過其他同業工廠。該廠2022年每21名工人有近一人工傷，同業中值受傷率為每30名工人一人。

調查顯示，嚴重到需要請假的工傷，特斯拉德州廠每26名工人有一人；其他250名以上工人的大型汽車工廠此類傷害中位數為每38名工人一人。

消息人士向The Information透露，特斯拉德州超級工廠以兩年時間快馬加鞭造廠，導致安全管理鬆懈和受傷人數增加。