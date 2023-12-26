禮物卡今年賣近300億 不快點用恐縮水 全美累計230億沒花掉

各式各樣的禮卡是節慶時很好的送禮選擇，雖然七成的收禮者會在半年內用掉，但仍有不少人會忘了使用，累計價值多達230億元。（美聯社）

禮物卡(gift card)是很普遍的聖誕禮物。根據全國零售聯盟(National Retail Federation)，今年年終節日期間購買禮物卡金額將近300億元，其中以餐廳禮卡最受歡迎，約占三分之一。

約70%禮物卡會在六個月內使用，但也有許多被束之高閣。金融網站Bankrate 7月調查發現，全美47%成人至少有一張未用的禮品卡或代金券(voucher)，平均價值187元、總計230億元。

禮物卡過期使用可能衍生逾期費或閒置費，因州而異。

依2010年生效的聯邦法律，禮物卡從購買日或最近一次充值日起滿五年便算到期，有些州要求延長期限，例如在紐約州2022年12月10日後購買的禮物卡有效期長達九年。

Bankrate資深分析師羅斯曼(Ted Rossman)說，由於各州規定不同，許多連鎖商店索性不設定有效期限。

有些禮物卡，尤其是威士(Visa)或萬事達卡(MasterCard)等通用現金卡 ，一年未使用便衍生閒置費用而導致可用價值縮水，通貨膨脹也會讓禮物卡購買力下降，萬一商家倒閉或破產，禮物卡更一文不值。

為避免平白浪費禮物卡，2020年起，許多零售商 聯合推出「全國使用禮品卡日」(National Use Your Gift Card Day)，每年1月第三個星期六大家可善用被閒置的禮物卡。

如果不想用禮卡，可考慮到CardCash或Raise等網站轉賣， 通常每元面額可賣得70到80分。

零售商賣出禮物卡後的入帳方式也因州而異。大公司每年都會針對禮物卡推估「未開卡率」(breakage)，也就是不會被兌換的禮物卡責任金額，星巴克 2022年未開卡收入達2億1200萬元。

全美至少19州，零售商須與州政府「無人認領財產計畫」合作，將未使用的禮物卡儲值金額退還給消費者，如無人領取，資金便捐給公共服務計畫。