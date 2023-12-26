我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關乎民生 6項加州新法明年生效 最低時薪漲至16元

烏軍襲擊克里米亞港市致大火爆炸 當局封鎖港口

禮物卡今年賣近300億 不快點用恐縮水 全美累計230億沒花掉

編譯周芳苑／綜合25日電
各式各樣的禮卡是節慶時很好的送禮選擇，雖然七成的收禮者會在半年內用掉，但仍有不少人會忘了使用，累計價值多達230億元。（美聯社）
各式各樣的禮卡是節慶時很好的送禮選擇，雖然七成的收禮者會在半年內用掉，但仍有不少人會忘了使用，累計價值多達230億元。（美聯社）

禮物卡(gift card)是很普遍的聖誕禮物。根據全國零售聯盟(National Retail Federation)，今年年終節日期間購買禮物卡金額將近300億元，其中以餐廳禮卡最受歡迎，約占三分之一。

約70%禮物卡會在六個月內使用，但也有許多被束之高閣。金融網站Bankrate 7月調查發現，全美47%成人至少有一張未用的禮品卡或代金券(voucher)，平均價值187元、總計230億元。

禮物卡過期使用可能衍生逾期費或閒置費，因州而異。

依2010年生效的聯邦法律，禮物卡從購買日或最近一次充值日起滿五年便算到期，有些州要求延長期限，例如在紐約州2022年12月10日後購買的禮物卡有效期長達九年。

Bankrate資深分析師羅斯曼(Ted Rossman)說，由於各州規定不同，許多連鎖商店索性不設定有效期限。

有些禮物卡，尤其是威士(Visa)或萬事達卡(MasterCard)等通用現金卡，一年未使用便衍生閒置費用而導致可用價值縮水，通貨膨脹也會讓禮物卡購買力下降，萬一商家倒閉或破產，禮物卡更一文不值。

為避免平白浪費禮物卡，2020年起，許多零售商聯合推出「全國使用禮品卡日」(National Use Your Gift Card Day)，每年1月第三個星期六大家可善用被閒置的禮物卡。

如果不想用禮卡，可考慮到CardCash或Raise等網站轉賣， 通常每元面額可賣得70到80分。

零售商賣出禮物卡後的入帳方式也因州而異。大公司每年都會針對禮物卡推估「未開卡率」(breakage)，也就是不會被兌換的禮物卡責任金額，星巴克2022年未開卡收入達2億1200萬元。

全美至少19州，零售商須與州政府「無人認領財產計畫」合作，將未使用的禮物卡儲值金額退還給消費者，如無人領取，資金便捐給公共服務計畫。

零售商 星巴克 現金卡

上一則

有別全球慶聖誕 中國多地喊勿盲從：對自己文化有信心

下一則

美控中國用AI技術強化間諜戰 威脅遠超盜智財權

延伸閱讀

聖誕禮Target聯名款引搶購 網紅投影八音盒賣斷貨

聖誕禮Target聯名款引搶購 網紅投影八音盒賣斷貨
大華超市托倫斯新店 開張 近2周新開第2家門市 顧客清晨6時排隊購物領取禮品卡

大華超市托倫斯新店 開張 近2周新開第2家門市 顧客清晨6時排隊購物領取禮品卡
大華超市托倫斯新店開張 顧客排隊購物領取禮品卡

大華超市托倫斯新店開張 顧客排隊購物領取禮品卡
慎防「卡片耗盡」騙局…購買禮卡前 這一步必不可少

慎防「卡片耗盡」騙局…購買禮卡前 這一步必不可少

熱門新聞

房價太高，永久租屋族崛起，這個趨勢正催生社區轉型。(美聯社)

不想買房、不背房貸「永久租屋族」全國崛起

2023-12-24 01:28
中國國家主席習近平（左）11月跟美國總統拜登（右）在舊金山費羅麗莊園散步。路透

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

2023-12-20 09:54
緬甸多地秩序混亂，政府有時也難以控制。圖為緬甸首都仰光。(路透)

遭綁架7月 中國男子逃出緬甸詐騙基地 曝光內部影像機密

2023-12-18 11:36
前總統川普。(美聯社)

科州高等法院判決 禁止川普列名該州2024年選票

2023-12-19 18:32
新冠肺炎的新變異病毒株JN.1，正在美國聖誕假期期間快速傳布。（路透）

新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布

2023-12-24 06:27
趕在國務卿布林肯到墨西哥洽談防堵無證移民之前，成千上萬移民沿著墨西哥公路向美國邊界進發。(美聯社)

最大移民潮來襲…上月湧入24萬無證客 本月更多

2023-12-25 09:28

超人氣

更多 >
香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…

香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…
紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿
2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元
浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志

浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志
這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢