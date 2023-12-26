有別全球慶聖誕 中國多地喊勿盲從：對自己文化有信心

在中國的大城市，不少民眾也習慣過西方的聖誕節，商店裡擺滿聖誔節的商品。（路透）

當全球各地沉浸在聖誕假期的氛圍中，路透報導，中國的二、三線城市鼓吹不要盲從外國傳統，不要懸掛裝飾品和出售聖誕賀卡及禮物，「要對自己的文化有信心。」

路透：中想展現軟實力

路透報導，中國要民眾不要一窩蜂地慶祝外國節日的同時，熱中輸出春節和農曆新年等傳統文化，對全球展示軟實力。

根據報導，相較於上海和重慶等大都市聳立著裝飾精美的巨大聖誕樹，在雲南省的西南部，一家物業管理公司在商場貼出公告，敦促商家們不要販售聖誕節 賀卡及禮物，最好也不要布置裝飾物；公告指出，不應盲從外國傳統，要對自己的文化有信心。

一名北京的婦女在聖誕節自拍，用蘋果當背景。蘋果有取其諧音「平安」之意。（美聯社）

廣東到黑龍江籲不過節

此外，南從廣東省東莞北至黑龍江省哈爾濱，學校呼籲學生和家長不要不加思索就遵循外國傳統與文化。

在中國西北邊的甘肅省一處共青團支部告訴成員，比起聖誕節，更該慶祝共軍 在韓戰中克服困難擊敗美軍的長津湖戰役。

路透報導，北京雖不禁基督教及其宗教活動，但在對外國影響力的擔憂下，對基督教實施嚴格的管理。

中國的一線大城市，很多地方都有聖誕裝飾，但二、三線城市開始出現不鼓勵民眾過聖誕節的聲音，憂心「外來影響」。圖為北京的王府井教堂前一名父親為女兒拍照。（美聯社）

官方堅持基督教中國化

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧上周會晤中國基督教領導階層時表示，要堅持基督教中國化方向，堅持獨立自主自辦原則，對教義教規作出符合當代中國發展進步要求、符合社會主義核心價值觀和中華優秀傳統文化的闡釋。

聯合國 大會22日決議農曆春年為聯合國假期，未來可望成為聯合國的第八個浮動假日，總部與機構將避免在這一天舉行會議。

中國常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵表示，「中國推動春節成為聯合國假日，是踐行全球文明倡議、倡導尊重世界文明多樣性的務實行動。春節正式成為聯合國假日，充分展現中華文明的傳播力影響力，將有力促進世界不同文明的交流互鑒，積極體現聯合國倡導的多元、包容文化價值理念。」