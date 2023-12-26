過節效應？信用卡消費增 民眾燒光疫情時儲蓄

國人在假期期間使用信用卡消費大幅增多，可能在是在消化疫情期間的儲蓄，也導致卡債增加。（美聯社）

華爾街日報報導，消費者面臨萬物皆漲，由食物、住居到娛樂莫不如此，只能繼續燒掉新冠疫情 的儲蓄，多用信用卡 而累積卡債。

摩根大通 (JPMorgan Chase)集團消費者銀行執行長之一的雷克(Marianne Lake)12月在一場會議上表示，新冠疫情以前，該行收入最低的客戶平均手上有12天值的現金，目前約為15天，意味消費者接近花掉在疫情時期省下來的錢。雷克表示，還沒花完，但快要到終點了。

對很多消費者來說，既要對抗通膨及高利率，但仍維持自己生活方式，意味著要多靠信用卡以及其他產品。有些人的分期卡債堆高起來，先買再付，同一時間，果菜雜貨開銷仍然很高，而房貸利率保持在7%左右。

幾家大銀行的信用卡開支在第三季都告攀升，在摩根大通是9%，而在富國銀行(Wells Fargo)則是15%。

花旗(Citigroup)的信用卡開支只升2%，部分原因在客用使用聯名卡，這種用卡方式本來比較少，消費者較愛其他種信用卡。

同一時間，信用卡債在摩根大通第三季同比一年前跳升近16%，意味消費者用更久的時間來還掉帳款。在富國銀行則為14%，在花旗則是11%。

摩根大通10月做第三季財報時，執行長戴蒙(Jamie Dimon)表示，消費者的財務狀況大致還好，但顯然在花存款；其消費者部門的存款同比去年下降3%。

花旗的個人銀行部門儲蓄下跌5%，而在財富管理部門減2%。花旗執行長范潔恩(Jane Fraser)10月財報時表示，消費者開支的步調在減緩，顯然更在乎錢用在什麼地方。在花旗，有錢的客戶驅動消費成長，尤其用在旅遊及娛樂方面。

而在富國銀行，消費金融單位的儲蓄同比去年減少10%，在財富管理部門更減31%。執行長沙夫(Charlie Scharf)10月財報時表示，減少的主因在消費者減少開支，還有把錢轉去獲利較高的選項。