節日後退貨變困難 業者縮短期限、多收費

聖誕假期後是退貨、退禮物的高峰，不少連鎖店或網購商家都會對消費者收費。（美聯社）

美國零售商 的退貨策略向來慷慨大方，但自從新冠疫情 帶動網路購物、連帶導致退貨增加後，今年節日期間消費者購物後想退貨不再那樣容易，許多業者如亞馬遜(Amazon)、梅西百貨 (Macy's)紛紛縮短退貨窗口、甚至收費。

許多零售商今年退貨措施趨嚴。專為零售商管理退貨的Narvar公司表示，全美約40%零售商對線上退貨收取費用，去年僅31%收費。

Narvar客戶策略副總裁莫林(David Morin)說，收取退貨費可抵消運輸和勞力成本、避免顧客任意退貨。

消費權益倡議網站ConsumerWorld.org負責人德沃斯基(Edgar Dworsky)建議消費者詳讀退貨規定，郵寄退貨多須付費，可考慮到店免費退貨。

亞馬遜節日退貨窗口縮短三周。過去是10月11日起到聖誕節購買的商品皆可在隔年1月底前退貨，今年窗口起算日為11月1日，恢復疫情前的節日退貨政策。

電子產品零售商百思買(Best Buy)規定，10月27日至12月30日間購買的多數商品在隔年1月13日前都可免費退貨，但有些商品開箱後將收取「重新上架費」(restocking fee)。

量販店好市多(Costco)多數商品退貨期不設限，但電器及主要家電限90天，線上退貨免費。

柯爾百貨(Kohl's)多數商品退貨窗口180天，線上退貨須付費。

梅西百貨規定未參加Star Rewards 計畫的顧客線上訂單郵寄退貨須付9.99元。

TJX集團旗下兩家折扣連鎖店Marshalls及T.J. Maxx郵寄退貨費提高為11.99元，到店退貨則免費。

辦公用品零售商Staples退貨窗口縮短9天，11月13日起購買商品隔年1月14日前可退；去年則是11月12日後購買的商品可在1月23日前退回。

目標百貨(Target)線上退貨免費，多數商品 90天內可退貨，電子產品退貨期30天；節日退貨期延長，10月1日至12月24日購物可於隔年1月24日前可退。

沃爾瑪(Walmart)線上退貨免費，10月 1日至12月31日購買的多數商品在明年1月31日前可退。