聖誕派對新流行 企業選團隊競賽 玩這些遊戲

充滿聖誕氣息的典型辦公室派對已退流行，雇主偏好非典型活動歡慶年終。(路透)

聖誕佳節到來，許多企業也都在舉行聖誕或年終派對，但已改變做法，不再採用節慶意味濃厚的香檳、亮片、神祕聖誕老人和交換禮物等方式，改為以凝聚團結、感謝員工的「非典型」年終慶祝活動為主。

許多公司都在思索藉節日活動凝聚團隊之道，例如新創公司Outschool便想擺脫在酒吧布滿聖誕裝飾的聚餐模式，員工今年選擇全然不同的方式：匹克球課程。出租私人匹克球場和泳池的新創公司Swimply執行長卡羅表示，這股趨勢是戶外場地需求大增的原因之一。

企業活動規畫業者Teambuilding.com行銷協調人員蘿賓森指出，她發現有更多企業預訂團隊競賽，例如「謀殺神祕遊戲」或「酪梨醬大賽」(The Great Guac Off)，而非特定節慶的主題活動，以免遭批評獨鍾單一節日、卻忽略其他節日，也讓活動不再只是吃吃喝喝。

Glow Events執行長澤尼克也發現，許多位於舊金山灣區 的客戶認為節慶氣息濃厚的聖誕派對已過時，雖然Glow Events舉辦的活動較偏向傳統派對，但更強調沉浸式體驗，例如「鍍金年代」或「冬日奇景」，還有一家公司把辦公室改造成外太空 場景。