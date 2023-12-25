68年前1通電話 追蹤聖誕老人平安夜啟動 1200志工忙
對於北美防空司令部 (NORAD)而言，12月24日卻是最忙碌的一天，因為公關網站「追蹤聖誕老人」(NORAD Tracks Santa)在這天啟動，1200多名志工接聽電話，維持這項68年的平安夜傳統。
NORAD和北方司令部(U.S. Northern Command)公關主任伊麗莎白·馬蒂亞斯(Elizabeth Mathias)上校於2022年首次擔負追蹤網站的重責大任，她說：「(追蹤網站)將大批原本對軍事一無所悉的民眾聚集在一起，確實令人驚訝。」
當年1小孩打錯電話 開啟平安夜熱線
馬蒂亞斯說，這項傳統的起源是1955年因有商家提供一支電話號碼，讓小朋友可以撥打電話和北極的聖誕老人交談，不料有名兒童撥錯號碼，打到大陸防空司令部(NORAD前身)，由當時值班指揮官舒普(Harry Shoup)上校接到電話。
舒普和打錯電話的孩子交談後，意識到可能會有更多孩子來電，因此決定成立一個作業中心接聽來電，從而開啟平安夜追蹤聖誕老人的傳統，也成為NORAD公關團隊年度重任，而整個籌備工作，耗時數月之久。
北美防空司令部最忙1天 籌備要數月
公關團隊每年年初會先檢討去年執行狀況並感謝70多家企業贊助所有經費，接著自春季開始聯繫志工希望他們再次支援；入秋後開始和科羅拉多泉市(Colorado Springs)「彼得森太空空軍基地」(Peterson Space Force Base)協調設備並成立作業中心。
馬蒂亞斯表示：「進入11月後，要安排志工接聽電話，所以12月中旬要部署場域，確保電話暢通，才可以在12月24日為所有人做好準備。」追蹤網站於美東時間12月24日上午6時啟用，同時有1100至1200名志工接聽全世界撥打1-877-HI-NORAD專線電話。
真有人接電話 來電者驚訝到說不出話
據統計，2022年平安夜共計接到26萬通來電，其中7萬3000通電話由真人接聽，馬蒂亞斯透露：「我曾經碰到來電者驚訝到說不出話來，因為沒想到可以和真人通話。」追蹤網站於12月25日美東時間凌晨2時結束。
馬蒂亞斯透露NORAD計畫提升追蹤功能，研發虛擬實境可行性，讓民眾可以與聖誕老人一起飛行，不過目前「尚未做好準備」，但強調：「對於每年NORAD Tracks Santa為全球民眾給予更多善意，我們深感自豪。」
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