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68年前1通電話 追蹤聖誕老人平安夜啟動 1200志工忙

編譯俞仲慈／綜合24日電
北美防空司令部召募數以千計志工一同參與平安夜追蹤聖誕老人活動，圖為馴鹿拉的雪橇正橫過美國。(美聯社)
北美防空司令部召募數以千計志工一同參與平安夜追蹤聖誕老人活動，圖為馴鹿拉的雪橇正橫過美國。(美聯社)

對於北美防空司令部 (NORAD)而言，12月24日卻是最忙碌的一天，因為公關網站「追蹤聖誕老人」(NORAD Tracks Santa)在這天啟動，1200多名志工接聽電話，維持這項68年的平安夜傳統。

NORAD和北方司令部(U.S. Northern Command)公關主任伊麗莎白·馬蒂亞斯(Elizabeth Mathias)上校於2022年首次擔負追蹤網站的重責大任，她說：「(追蹤網站)將大批原本對軍事一無所悉的民眾聚集在一起，確實令人驚訝。」

當年1小孩打錯電話 開啟平安夜熱線

馬蒂亞斯說，這項傳統的起源是1955年因有商家提供一支電話號碼，讓小朋友可以撥打電話和北極的聖誕老人交談，不料有名兒童撥錯號碼，打到大陸防空司令部(NORAD前身)，由當時值班指揮官舒普(Harry Shoup)上校接到電話。

舒普和打錯電話的孩子交談後，意識到可能會有更多孩子來電，因此決定成立一個作業中心接聽來電，從而開啟平安夜追蹤聖誕老人的傳統，也成為NORAD公關團隊年度重任，而整個籌備工作，耗時數月之久。

北美防空司令部最忙1天 籌備要數月

北美防空司令部（NORAD）與網路搜尋巨擘谷歌（Google）提供即時追蹤聖誕老...
北美防空司令部（NORAD）與網路搜尋巨擘谷歌（Google）提供即時追蹤聖誕老人功能。（美聯社）

公關團隊每年年初會先檢討去年執行狀況並感謝70多家企業贊助所有經費，接著自春季開始聯繫志工希望他們再次支援；入秋後開始和科羅拉多泉市(Colorado Springs)「彼得森太空空軍基地」(Peterson Space Force Base)協調設備並成立作業中心。

馬蒂亞斯表示：「進入11月後，要安排志工接聽電話，所以12月中旬要部署場域，確保電話暢通，才可以在12月24日為所有人做好準備。」追蹤網站於美東時間12月24日上午6時啟用，同時有1100至1200名志工接聽全世界撥打1-877-HI-NORAD專線電話。 

真有人接電話 來電者驚訝到說不出話

據統計，2022年平安夜共計接到26萬通來電，其中7萬3000通電話由真人接聽，馬蒂亞斯透露：「我曾經碰到來電者驚訝到說不出話來，因為沒想到可以和真人通話。」追蹤網站於12月25日美東時間凌晨2時結束。

馬蒂亞斯透露NORAD計畫提升追蹤功能，研發虛擬實境可行性，讓民眾可以與聖誕老人一起飛行，不過目前「尚未做好準備」，但強調：「對於每年NORAD Tracks Santa為全球民眾給予更多善意，我們深感自豪。」

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