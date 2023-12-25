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亞城老劇院翻修 挖出65年前皮夾 內容物如時光膠囊…找到失主

記者胡玉立／綜合報導
皮夾示意圖，非新聞當事物品。（本報資料照片）
皮夾示意圖，非新聞當事物品。（本報資料照片）

亞特蘭大文化地標、當地最古老電影院「廣場劇院」(Plaza Theatre)翻修廁所牆壁時，打開了一個隱蔽在牆後長達65年的壁櫥空間，發現了一個被時間凍結到萎縮變形的酒紅色皮夾；皮夾裡的種種物件，敍說著一個家族的歷史。劇院老闆發願要將皮夾「物歸原主」，一場動人的尋覓之旅就此展開，並在最近有了溫馨結局。

這充滿歷史的皮夾裡，有張頭獎是1959年新款雪佛蘭汽車的抽獎券、沒有磁條的信用卡、黑白家庭照片⋯⋯。皮夾裡的證件顯示它的主人名叫弗洛伊‧卡爾布雷斯 (Floy Culbreth)。

廣場劇院老闆埃斯科巴(Chris Escobar)告訴美國有線電視新聞網(CNN)，「這是個回到過去的入口；我們也很快意識到，真的有家生活在附近街區的人，遺失了這東西65年。」他當下就決心把皮夾還給這家人。

埃斯科巴和妻子妮可(Nicole Escobar)聯手同心追蹤皮夾主人下落。他們在網路上找到了弗洛伊丈夫的訃聞；然後一路跌跌撞撞，直到發現卡爾布雷斯盃(Culbreth Cup)網站，那是卡爾布雷斯家族舉辦的慈善高爾夫錦標賽；最後終於追蹤到卡爾布雷斯夫婦的女兒，現年71歲的西婭‧張伯倫(Thea Chamberlain)。

埃斯科巴說：「能夠看護和運營這歷史悠久的戲院空間是個榮幸，但把歷史歲月交還給那家人，是人生禮物。」

張伯倫說，母親丟失錢包時，她才六歲大。皮夾裡有些關於她的東西，像是保險卡和醫生預約單。她憶起她美麗的母親和鄰居形容她很辛辣的個性。「真的很感動，」張伯倫說：「滿滿的記憶浮現，讓她又回來了。」

11月，卡爾布雷斯一家領回皮夾；張伯倫看著她七歲和五歲的孫子小心翼翼地翻閱收據和照片，向父母詢問其歷史；「他們知道這是值得珍惜的東西，」她說：「這是一個特殊的時刻。」

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