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105歲生日 俄亥俄州老婦獲105瓶威士忌當禮物

編譯周芳苑／綜合24日電
俄亥俄州老太太哈克曼16日歡度105歲大壽，以105瓶「火球」威士忌慶生。圖為示意圖。 （取材自Unsplash/Photo by Dylan de Jonge）
俄亥俄州老太太哈克曼16日歡度105歲大壽，以105瓶「火球」威士忌慶生。圖為示意圖。 （取材自Unsplash/Photo by Dylan de Jonge）

俄亥俄州老太太哈克曼(Florence Hackman)16日歡度105歲大壽，以105瓶「火球」(Fireball)威士忌慶生。

哈克曼暱稱「弗洛」(Flo)，她是俄亥俄州拉夫蘭迪(Loveland)輔助生活社區Traditions of Deerfield的居民，每天都會喝一些火球威士忌。

歡度105歲大壽當然也少不了來點火球。 社區工作人員表示，「火球」威土忌酒商聽說這位人瑞老奶奶對肉桂威士忌烈酒情有獨鍾，特別準備105瓶火球威士忌為這位特別的壽星帶來驚喜。

在大約50名賓客簇擁下，哈克曼觀看辛辛那提猛虎隊(Cincinnati Bengals)美式足球賽並喝火球酒慶生。

哈克曼告訴媒體，她對這樣的驚喜「十分震驚」，而且很高興；她說，「完全出乎意料之外」。

根據社區工作人員，哈克曼1918年12月16日出生於辛辛那提，曾在保險公司工作，後來是全職家庭主婦。

哈克曼個性很好，在Traditions of Deerfield社區裡是深受喜愛的居民。

哈克曼被喻為「派對生命」(Life of the party)，她讓整個社區感受到隨著年齡增長，生活仍然充滿快樂。

辛辛那提猛虎隊在哈克曼生日當天以27-24擊敗明尼蘇達維京人隊(Minnesota Vikings)。

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