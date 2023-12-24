買不起房…2023年市售屋 僅15.5%一般家庭可負擔

2023年上市的房屋，只有15%房屋的房價是一般家庭負擔得起的。(美聯社)

房地產 經紀網站「Redfin」數據顯示，今年1月到11月，只有35萬2500棟房子為一般家庭可負擔的房地產，占總上市物件的15.5%。

Redfin對於可負擔房價的定義是，每月房貸不超過該郡收入中位數的30%；另外，頭期款訂在5%，接近許多貸方可接受的最低金額。

國家廣播公司(NBC News)報導，部分買家可負擔5%以上的頭期款，藉此減少每月房貸付款金額，且許多買家願意將收入的30%用於住房，且許多買家並非本地人。

買房愈來愈困難，其他評估依據顯示，住房可負擔性在2023年底創新低，且許多人的每月房貸在過去三年來都增一倍。

這對非裔 和拉美裔買家而言更慘，非裔和拉美裔的收入和財富通常都比不上白人。

Redfin表示，白人家庭可負擔約21.6%的待售房屋，而拉美裔家庭的可負擔比例為10.4%，非裔買家則為6.9%。

住房可負擔性下降的原因有二，一是房價在新冠肺炎疫情成長，人們火速離開城市、遠端工作形式增加但住宅建案減少，二是房貸利率 自2022年以來，因聯準會(Fed)升息而飆高。

聯準會數據顯示，30年期房貸利率自2022年初的不到4%，增至今年10月的8%高點；隨著利率上漲，新屋買主的借貸能力也降低；即便可取得貸款，後續負擔房貸的資金也撐不久。

已買房的屋主也不願出售既有房屋，因為這樣買新房要負擔更高的房貸利率。

Redfin自2013年開始統計可負擔物件，當時約有50%被視為可負擔物件；時至2020年，此數據為45%，過去幾年則逐漸下滑。

近幾個月隨著房貸利率下跌，房屋可負擔性增加。

房貸金融巨頭「房地美」(Freddie Mac)表示，30年期固定利率現為6.67%，比2010年到2022年還高許多，但已自10月峰值以來顯著下跌；這讓更多買家願意賣房，但供應增加又會影響舊屋銷售；Redfin表示，房地產這股趨勢將延續到2024年。

新屋建案增加，這會提高可負擔性，即便整體房價不太可能回到疫情水準，利率和房貸利率將在未來幾年下跌。