「人才爭奪戰」美科技重鎮 不敵中小城市

許多科技人才選擇在德州發展，圖為奧斯汀的天際線。(美聯社)

華府智庫布魯金斯研究院(Brookings Institution)分析勞動力市場研調公司Lightcast的最新數據，發現傳統科技重鎮如矽谷 、舊金山、波士頓、紐約、洛杉磯、華盛頓特區等大都會地區的科技業員工比率實際上正在萎縮，流失到中小型城市，其中德州 吸引了最多科技人才。

華爾街日報報導，這是由於各地湧現新的科技生態圈，使創新和投資 更加在地化；且各地非科技公司雇用的科技類員工遠超以往，減少了搬遷需求，房地產公司世邦魏理仕集團(CBRE)的2023年科技人才報告便指出，美加約六成的科技員工受雇於傳統上被視為非科技業的醫療保健、教育和能源等公司。此趨勢多年來一直在上升，因疫情和遠端工作而加速。

傳統科技重鎮舊金山正逐漸褪色，許多科技人才選擇到其他中小型城市居住。(美聯社)

布魯金斯研究院資深研究員穆羅(Mark Muro)表示，科技重鎮不僅是全美科技業勞動力所占比率縮小，其絕對數字也在2021、2022這兩年明顯下滑，如矽谷在此期間失去近1400名人才，部分由於該地區科技巨頭停止雇人、多輪裁員，這一趨勢可能會在2023年加速，並持續到2024年。

反觀丹佛、鹽湖城、邁阿密、納許維爾等城市湧入科技人才，而流入量前三大的城市都位於德州，分別是達拉斯、奧斯汀和休士頓；達拉斯-福和市(Dallas-Fort Worth)都會區在2021、2022兩年期間增加了3萬個科技職位。

創立美國線上(AOL)的凱斯(Steve Case)預計這些趨勢將持續下去，因科技人才流向有需求的地方，資本往往也會隨之而來。此外，美國政府正在通過「晶片法」、向非傳統科技重鎮投資數十億元，心態已與十多年前大不相同。凱斯現為商務部下屬的「國家創新與創業諮詢委員會」聯合主席。

許多科技人才選擇在德州發展，圖為休士頓一片欣欣向榮。(美聯社)

科技工作的性質亦然，以往需要大量激進的創新人才，現在則需要能夠實施、應用新技術的人才。不過，特定類型創新還是將集中在傳統重鎮，例如灣區的人工智慧(AI)、波士頓的生技類等等。