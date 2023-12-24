我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／永生花花藝師 全職媽重啟人生

國稅局豁免近10億欠稅滯納金 460萬人受惠

「人才爭奪戰」美科技重鎮 不敵中小城市

編譯廖振堯／綜合23日電
許多科技人才選擇在德州發展，圖為奧斯汀的天際線。(美聯社)
許多科技人才選擇在德州發展，圖為奧斯汀的天際線。(美聯社)

華府智庫布魯金斯研究院(Brookings Institution)分析勞動力市場研調公司Lightcast的最新數據，發現傳統科技重鎮如矽谷、舊金山、波士頓、紐約、洛杉磯、華盛頓特區等大都會地區的科技業員工比率實際上正在萎縮，流失到中小型城市，其中德州吸引了最多科技人才。

華爾街日報報導，這是由於各地湧現新的科技生態圈，使創新和投資更加在地化；且各地非科技公司雇用的科技類員工遠超以往，減少了搬遷需求，房地產公司世邦魏理仕集團(CBRE)的2023年科技人才報告便指出，美加約六成的科技員工受雇於傳統上被視為非科技業的醫療保健、教育和能源等公司。此趨勢多年來一直在上升，因疫情和遠端工作而加速。

傳統科技重鎮舊金山正逐漸褪色，許多科技人才選擇到其他中小型城市居住。(美聯社)
傳統科技重鎮舊金山正逐漸褪色，許多科技人才選擇到其他中小型城市居住。(美聯社)

布魯金斯研究院資深研究員穆羅(Mark Muro)表示，科技重鎮不僅是全美科技業勞動力所占比率縮小，其絕對數字也在2021、2022這兩年明顯下滑，如矽谷在此期間失去近1400名人才，部分由於該地區科技巨頭停止雇人、多輪裁員，這一趨勢可能會在2023年加速，並持續到2024年。

反觀丹佛、鹽湖城、邁阿密、納許維爾等城市湧入科技人才，而流入量前三大的城市都位於德州，分別是達拉斯、奧斯汀和休士頓；達拉斯-福和市(Dallas-Fort Worth)都會區在2021、2022兩年期間增加了3萬個科技職位。

創立美國線上(AOL)的凱斯(Steve Case)預計這些趨勢將持續下去，因科技人才流向有需求的地方，資本往往也會隨之而來。此外，美國政府正在通過「晶片法」、向非傳統科技重鎮投資數十億元，心態已與十多年前大不相同。凱斯現為商務部下屬的「國家創新與創業諮詢委員會」聯合主席。

許多科技人才選擇在德州發展，圖為休士頓一片欣欣向榮。(美聯社)
許多科技人才選擇在德州發展，圖為休士頓一片欣欣向榮。(美聯社)

科技工作的性質亦然，以往需要大量激進的創新人才，現在則需要能夠實施、應用新技術的人才。不過，特定類型創新還是將集中在傳統重鎮，例如灣區的人工智慧(AI)、波士頓的生技類等等。

德州 投資 矽谷

上一則

Wayfair執行長內部信告誡員工「不可偷懶」網喊抵制

下一則

買不起房…2023年市售屋 僅15.5%一般家庭可負擔

延伸閱讀

德州奧斯汀房價回跌 全美大都會唯一

德州奧斯汀房價回跌 全美大都會唯一
戳破矽谷的粉紅泡泡

戳破矽谷的粉紅泡泡
洛城新語／戳破矽谷的粉紅泡泡

洛城新語／戳破矽谷的粉紅泡泡
商家愛推銷 但買商品實在不需延長保固

商家愛推銷 但買商品實在不需延長保固

熱門新聞

緬甸多地秩序混亂，政府有時也難以控制。圖為緬甸首都仰光。(路透)

遭綁架7月 中國男子逃出緬甸詐騙基地 曝光內部影像機密

2023-12-18 11:36
中國國家主席習近平（左）11月跟美國總統拜登（右）在舊金山費羅麗莊園散步。路透

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

2023-12-20 09:54
拜登總統車隊17日晚間在德拉瓦州威明頓市遭一輛SUV撞上，特勤人員立刻將肇事車輛包圍，並調查駕駛。（路透）

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

2023-12-17 21:21
前總統川普。(美聯社)

科州高等法院判決 禁止川普列名該州2024年選票

2023-12-19 18:32
雖然聯邦最高法院希望避免高度敏感的政治議題，但預計最高法院的九位大法官，仍必須接下裁定川普可否參選的燙手山芋。前中為首席大法官羅伯茲。(路透)

科州裁決川普不能選總統 極可能遭最高法院推翻

2023-12-21 09:48
常常運動養成良好習慣，，飲食也必須吃的健康營養。（Pexels）

快看世界／常運動、身材好卻還是高體脂 原因出在這

2023-12-15 15:18

超人氣

更多 >
簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略

簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略
紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網

紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網
想到會做到？12星座行動力排行：水瓶挑事做、這星座沒思考就先做了

想到會做到？12星座行動力排行：水瓶挑事做、這星座沒思考就先做了
呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩

呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩
港星合照童星 30年後…孩子變猛男他0改變

港星合照童星 30年後…孩子變猛男他0改變