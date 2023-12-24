Wayfair執行長內部信告誡員工「不可偷懶」網喊抵制

美國線上家具公司Wayfair執行長夏亞在年終信中希望員工少偷懶、多工作，卻惹來消費者抵制。(美聯社)

紐約郵報(NY Post)報導，美國線上家具公司Wayfair在熬過營業低潮後，今年重新恢復生機，不過執行長夏亞(Niraj Shah)告誡員工「懶惰」不會「取得成功」，要求員工應該更加努力的年終內部電郵，竟意外引發消費者反彈，揚言抵制。

夏亞在本月稍早向員工寄發一封年終電郵，除了慶祝營收恢復正成長並強調：「長時間工作、反應敏捷、工作與生活結合，都是不容迴避的事情，懶惰換來成功，在歷史上並不多見」。

據了解，Wayfair有約1萬5000名員工，2022年起，隨著疫情 進入尾聲，消費者恢復實體購物習慣後，Wayfair經營陷入困境，並於今年1月和8月分別裁員 1750人和870人，以刪減人事成本。

根據Wayfair財報，今年第三季虧損1億6300萬元，比去年同期虧損2億8300萬元，明顯獲利大幅改善，今年以來股價也上漲74%。

身價至少10億元的夏亞在內部電郵告誡員工：「我們還有工作要完成，才能保證我們完全復甦，希望所有人在未來數周和數個月內繼續向目標(獲利)努力。」並駁斥外界對他的錯誤傳聞：「我聽到的有人說，我認為我們不應該工作到很晚，這是可笑的錯誤，努力工作是成功關鍵，也是完成任務的關鍵因素。」

據了解，Wayfair倉儲人員平均時薪約18元，而且多數員工都需要到公司上班，因此夏亞這封電郵內容由「商業內幕」(Business Insider)率先披露後，引起消費者對Wayfair壓榨員工的質疑並揚言抵制。

網友漢尼根(Mike Hannigan)在社群平台X貼文表示：「只要夏亞擔任執行長一天，我就不會從Wayfair購買任何你對待員工方式的商品，下台！」另一位網友也貼文表示：「要讓Wayfair知道，在夏亞接受員工是一個人而非一件物品之前，不再購買他們的商品」。

Wayfair發言人則向每日郵報強調：「夏亞發給員工的內部信件，強調協助Wayfair成功的價值觀，包括挑戰現狀、提高成本效益以及共同努力達成業績」。