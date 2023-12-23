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海理人氣看漲？新罕州民調只落後4百分點 川普控造假

編譯盧炯燊／綜合22日電
共和黨的黨內初選，海理在新罕州民調與川普僅差四個百分點。(美聯社)
共和黨的黨內初選，海理在新罕州民調與川普僅差四個百分點。(美聯社)

角逐共和黨2024年總統初選的前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)似是成為黑馬，民調急起直追領先的前總統川普

民調公司「美國研究集團」(American Research Group Inc.)最新公布的新罕布夏州共和黨初選民調結果，顯示川普獲得33%支持，海理支持率為29%，僅相差四個百分點，這個結果對海理來說是個重要里程碑。

其餘角逐者裡，前新澤西州長克利斯蒂(Chris Christie)支持率為13%、佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)6%、拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)5%。

海理民調步步緊迫川普，獲得不少共和黨金主靠攏，她亦信心滿滿，在一個新推出的競選廣告裡直指川普對她民調上升感到緊張；海理發言人甚至說，現在已是海理與川普的一場競賽。

對於這個民調結果，川普滿不是味兒；他22日先是向保守派脫口秀主持人休伊特(Hugh Hewitt)說，並不擔心海理在新罕州的機會，其後在自己的社群媒體Truth Social上說，這項民調是假的。

海理的民調有上升趨勢，但川普批民調虛假。圖為川普日前參加愛阿華州的競選活動。(路...
海理的民調有上升趨勢，但川普批民調虛假。圖為川普日前參加愛阿華州的競選活動。(路透)

川普使用了他在9月創造的暱稱Birdbrain(傻瓜)說，「虛假的新罕州民意調查在Birdbrain上發布了，又是一個騙局。」

川普並攻擊新罕州共和黨籍州長蘇努努(Chris Sununu)，稱他是美國最不受歡迎的州長之一。

蘇努努上星期表態支持海理，指川普再任總統的任期將充滿混亂，他因此成為川普的攻擊目標。

與此同時，聖安瑟姆學院調查中心(Saint Anselm College Survey Center)另一民調指出，海理自9月至今支持率已增加一倍，目前支持率為30%，落後川普14%。

川普 民調 共和黨

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