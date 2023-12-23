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川普揚言勝選要啟動「F計畫」 解雇上萬名聯邦雇員

編譯潘勛／綜合22日電
前總統川普22日矢言，一旦他再勝選進入白宮，將開除有組織工會的聯邦員工。(路透)
前總統川普22日矢言，一旦他再勝選進入白宮，將開除有組織工會的聯邦員工。(路透)

前總統川普22日矢言，一旦他再勝選進入白宮，將開除有組織工會的聯邦員工；民主黨及監督政府組織則準備法律行動，試著加緊保護聯邦員工，以防川普扭曲官僚體制來順從己意。

路透(Reuters)報導，川普還信誓旦旦，假如自己贏得第二任期，要重提人稱「F計畫」(Schedule F)的行政命令。有了那種行政命令，川普就有權剝奪數萬公僕的就業保護，可能開除他們，再引進忠於他、願執行極右政策與他自述為「復仇」施政的人，對付他覺有負於他的人。

反對川普計畫的人表示，剝奪聯邦給公僕的保護，就向獨裁邁出一步，讓川普把聯邦官僚體制政治化，來執行他的施政計畫。

兩名聯邦參議員及支持民主團體訪談政府雇員工會後指出，法律及策略準備在幕後業已進行中；他們把自己的希望與拜登政府研議中的法規變革交纏起來，讓川普更難再提出F計畫。

拜登政府的人事管理局(Office of Personnel Management)2024年春季以前將落實新法規，讓工作分類被改變的聯邦雇員得以保有當前的就業保護。

民主黨聯邦參議員肯恩(Tim Kaine)表示，不管總統是民主黨還是共和黨籍，要在聯邦公職服務，重點在能力，而不是忠於總統。

川普任何舉動，想廢止這類法規，必須走完長幾個月的程序。但肯恩等支持法規變更的人都承認，新法規能辦到的只是拖延，無法完全擋下川普剝奪公職人員就業保護的行動。

正常時節，美國總統得選擇政治任命數千人出任聯邦文官體制的職位，但大約200萬以事務官為業的人不受影響；但假如川普再度當選，F計畫授予川普有權可以開除達5萬事務官，代之以忠於他的人。

工會及政府監督團體均表示，他們已做好準備，假如川普真說到做到，重提F計畫，就控告他。

川普第一任期到晚期，曾以行政命令提出F計畫，但馬上挨「全國財政雇員工會」(National Treasury Employees Union)控告；但官司並未走到底，原因在拜登上任後就廢止F計畫；假如川普再次動用，官司可能起死回生。

川普 拜登 就業

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