川普官司再+1？ 被爆施壓密西根州官員不認2020選舉結果
新聞周刊(Newsweek)22日報導，共和黨全國委員會(Republican National Committee，RNC)主席朗娜‧麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)被爆料參與前總統川普向密西根州地方選務官員電話施壓並企圖推翻2020年選舉結果，麥克丹尼爾恐將因此面臨司法究責。
底特律新聞報(The Detroit News)報導引述電話交談錄音檔指出，川普打電話向密州地方選務官員施壓時，麥克丹尼爾也在場。根據2020年大選開票結果，拜登在密州韋恩郡(Wayne County)得票超過川普15萬4000票，但錄音檔內容顯示，川普在電話中要求韋恩郡驗票委員會(Wayne County Board of Canvassers)兩名共和黨籍驗票官帕米爾(Monica Palmer)、哈特曼(William Hartmann)不要簽署選票確認結果。
驗票委員會共有四名驗票委員，民主黨、共和黨成員各半。原本堅決不願確認選舉結果的帕米爾、哈特曼，2020年11月17日在長達數小時的會議後終於妥協，同意確認大選投票結果。
底特律新聞報報導，帕米爾、麥克丹尼爾及川普團隊的發言人都沒有對電話交談紀錄提出異議。哈特曼已於2021年過世。
RNC主席麥克丹尼爾稱可幫找律師 恐涉賄賂罪
報導指出，川普在2020年11月17日的電話交談中說：「我們要為國家而戰。我們不能讓這些人從我們手裡把國家搶走。」報導指出，麥克丹尼爾說道：「如果你們今晚能直接回家最好，不要簽名。我們會幫你們找律師。」
喬治亞州立大學(Georgia State University)法學院教授克瑞斯(Anthony Michael Kreis)在X平台發文指出，宣稱要「幫忙找律師」的說法，根據密州刑法(Michigan Penal Code)可能視同賄賂，麥克丹尼爾恐將因此惹禍上身，面臨重罪究責。
克瑞斯指出，川普可能因為向密州官員施壓而面臨第五件犯罪起訴。他指出，關鍵在於提供律師是否符合密州刑法法條的「有價事物」(valuable thing)定義，幫忙找律師通常不會被認為是賄賂手段，但如果以找律師做為瀆職行為的交換條件，在實質定義上則構成「有價事物」。
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