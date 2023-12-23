川普官司再+1？ 被爆施壓密西根州官員不認2020選舉結果

底特律媒體報導，川普曾用電話向密西根州兩位選務人員施壓要求拒簽2020年大選結果確認書。(美聯社)

新聞周刊(Newsweek)22日報導，共和黨 全國委員會(Republican National Committee，RNC)主席朗娜‧麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)被爆料參與前總統川普 向密西根州地方選務官員電話施壓並企圖推翻2020年選舉結果，麥克丹尼爾恐將因此面臨司法究責。

底特律新聞報(The Detroit News)報導引述電話交談錄音檔指出，川普打電話向密州地方選務官員施壓時，麥克丹尼爾也在場。根據2020年大選開票結果，拜登 在密州韋恩郡(Wayne County)得票超過川普15萬4000票，但錄音檔內容顯示，川普在電話中要求韋恩郡驗票委員會(Wayne County Board of Canvassers)兩名共和黨籍驗票官帕米爾(Monica Palmer)、哈特曼(William Hartmann)不要簽署選票確認結果。

驗票委員會共有四名驗票委員，民主黨、共和黨成員各半。原本堅決不願確認選舉結果的帕米爾、哈特曼，2020年11月17日在長達數小時的會議後終於妥協，同意確認大選投票結果。

底特律新聞報報導，帕米爾、麥克丹尼爾及川普團隊的發言人都沒有對電話交談紀錄提出異議。哈特曼已於2021年過世。

RNC主席麥克丹尼爾稱可幫找律師 恐涉賄賂罪

報導指出，川普在2020年11月17日的電話交談中說：「我們要為國家而戰。我們不能讓這些人從我們手裡把國家搶走。」報導指出，麥克丹尼爾說道：「如果你們今晚能直接回家最好，不要簽名。我們會幫你們找律師。」

共和黨全國委員會(RNC)主席朗娜‧麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)。(美聯社)

喬治亞州立大學(Georgia State University)法學院教授克瑞斯(Anthony Michael Kreis)在X平台發文指出，宣稱要「幫忙找律師」的說法，根據密州刑法(Michigan Penal Code)可能視同賄賂，麥克丹尼爾恐將因此惹禍上身，面臨重罪究責。

克瑞斯指出，川普可能因為向密州官員施壓而面臨第五件犯罪起訴。他指出，關鍵在於提供律師是否符合密州刑法法條的「有價事物」(valuable thing)定義，幫忙找律師通常不會被認為是賄賂手段，但如果以找律師做為瀆職行為的交換條件，在實質定義上則構成「有價事物」。