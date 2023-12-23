拜登最新支持率39% 同比8任總統中最低 比川普還差

依據蓋洛普的年終民調，拜登總統的支持度仍低於四成，是近八任總統當中的最低，甚至低於川普。圖為拜登與妻子吉兒‧拜登22日出席華府兒童醫院的聖誕活動。(路透)

12月最新蓋洛普民調 顯示，拜登 將帶著39%的支持率邁入2024年，在經濟回穩、烏克蘭戰爭膠著、以哈衝突僵持的大情勢下，眾院共和黨 準備彈劾他，更將拿南部邊境移民湧入的問題，挑戰他的連任之路。

10月和11月，民眾不滿拜登處理以哈戰爭的表現，支持率跌到37%，如今雖有回升，仍是2023年內，第五度跌至四成以下。

2021年8月以來，共和黨選民贊同拜登表現的，一直只有個位數；獨立選民對他的評價則上上下下，11月只有27%，12月增加了7個百分點；民主黨選民有78%肯定他，比上個月少了5個百分點。

拜登第一任邁入最後一年之前的最後一次民調，和前面七位總統比起來是最差的。歐巴馬和川普尋求連任時的民調，各為43%和45%，其他五位則超過50%：柯林頓和老布希都有51%，雷根和卡特也各有54%的認可；2003年12月入侵伊拉克，逮捕當時的伊拉克總統胡森，更讓布希總統的聲望上升到58%。

依據蓋洛普的年終民調，拜登總統(右)的支持度仍低於四成，是近八任總統當中的最低，甚至低於川普。圖為拜登與妻子吉兒‧拜登(左)22日出席華府兒童醫院的聖誕活動。(路透)

決定選票最大的因素還是經濟，美國選民怎麼看？蓋洛普發現，五分之四選民認為目前的經濟情況尚可(33%)或很差(45%)，認為非常好的只有3%，很好的占19%。68%看壞經濟前景，28%看好，4%認為會原地踏步。

經濟信心指數負32比上個月負40好轉，也比2008年10月金融海嘯來襲時的負72好很多，2021年7月以來一直都是負數。信心好轉的原因是油價下跌、股市衝向歷史高點、失業率很低、通膨也趨緩。

雖然經濟信心好轉，仍有14%選民認為當今最重要的問題是經濟走勢，也有12%最關切通膨。政府效能與移民問題，各有16%選民說是他們最關切的問題。共和黨人尤其關切移民問題，高達37%說是他們最關心的公共議題。

正要邁入選舉年的拜登，民調支持率是近代史上總統最低，明年的選戰可能會打得很辛苦。各種經濟指標雖見改善，讓普羅大眾對經濟前景更加樂觀些，仍有不少選民不敢樂觀。南部邊境危機，更將是共和黨候選人打擊他短處的痛點。